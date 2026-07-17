Prominente Experten könnten das Erfolgsrezept für MagentaTV bei der WM gewesen sein. Die Telekom zieht eine postive Turnier-Bilanz.

Die Deutsche Telekom hat vor dem Finalwochenende der Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien (Sonntag, 21 Uhr) eine positive Bilanz gezogen und Rekordzahlen vermeldet.

Mit ihren Übertragungen auf der Streamingplattform MagentaTV seien während des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada über 200 Millionen Menschen erreicht worden und damit mehr als bei bisherigen Übertragungen von Sportevents, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

MagentaTV überträgt die WM „näher als je zuvor“

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„MagentaTV hat die WM näher als je zuvor zu den Menschen nach Deutschland gebracht, von der Seitenlinie direkt ins Wohnzimmer“, ließ sich Rodrigo Diehl, Deutschland-Chef der Telekom, zitieren. Mit ihren Übertragungen von der Europameisterschaft 2024 in Deutschland hatte MagentaTV 70 Millionen Fans erreicht, die Durchschnittswerte wurden pro Partie nun nahezu verdreifacht.

Die Partie zwischen Norwegen und England war das Spiel mit der höchsten Reichweite für MagentaTV. picture alliance / Xinhua News Agency | Jia Haocheng

Die Telekom hatte vor dem Turnier namhafte Experten wie den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp, Thomas Müller und Mats Hummels verpflichtet. Dieses Konzept sei „komplett aufgegangen“, hieß es von Unternehmensseite. Die Telekom hält bei der WM die Übertragungsrechte für alle 104 Partien, 44 Spiele zeigte die Plattform exklusiv. Die höchste Reichweite wurde dabei mit der Viertelfinalbegegnung zwischen England und Norwegen erzielt: Durchschnittlich acht Millionen Zuschauer verfolgten den 2:1-Sieg der Three Lions nach Verlängerung.

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Auch die Frauen-WM läuft bei MagentaTV

„Starke Zahlen sind das eine, positive Emotionen das andere. Und da haben wir im Turnierverlauf über alle Kanäle begeistertes Feedback erhalten“, freute sich TV-Chef Arnim Butzen. Jetzt wolle man auch bei der Frauen-WM 2027 und bei der EM 2028 ein „Turniererlebnis der Superlative bieten“. Die Telekom wird bei beiden Turnieren sämtliche Spiele übertragen.

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Beim Finale der diesjährigen WM am Sonntag zwischen Spanien und Argentinien, das auch vom ZDF übertragen wird, werden die Experten Thomas Müller, Mats Hummels, Jürgen Klopp und Tabea Kemme Teil der Übertragung sein. Das Spiel um Platz drei zwischen Frankreich und England am Samstag um 23 Uhr MESZ läuft exklusiv bei MagentaTV. (sid/mkw)