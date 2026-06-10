Mitten in New York! Spektakuläres Public Viewing beim WM-Finale

Wer keine Karte für das WM-Endspiel ergattern kann, bekommt in New York eine spektakuläre Alternative geboten. Für das Finale entsteht mitten in Manhattan eine riesige Fan-Zone. Die Nachfrage dürfte gewaltig werden.

Gianni Infantino, George Weah, Hochul und Mamdani bei FIFA-Ankündigung in New York. IMAGO / Newscom / AdMedia

Das Finale der Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada wird im New Yorker Central Park übertragen. Wie Zohran Mamdani, Bürgermeister von New York, und Kathy Hochul, die Gouverneurin des Bundesstaates, am Montag bekanntgaben, können rund 50.000 Zuschauer das Endspiel der Endrunde am 19. Juli bei einem Public Viewing live verfolgen.

„Das ikonischste Spiel des ikonischsten Turniers der Welt verdient es, in dem ikonischsten Park der Welt angeschaut zu werden“, sagte der Bürgermeister.

Kostenlose Tickets werden verlost

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Gouverneurin Hochul erklärte, der Bundesstaat habe sechs Millionen US-Dollar bereitgestellt, um das Public Viewing zu finanzieren: „Dies ist im Sommer der Anlaufpunkt für New Yorker, und jetzt wird er zum Logenplatz der Stadt für dieses schöne Spiel“.

Das Finale wird im knapp 15 Kilometer entfernten New Yorker MetLife Stadium ausgetragen. Während Fans für das Stadionerlebnis mehrere Tausend Euro bezahlen müssen, können sie das Public Viewing kostenlos verfolgen.

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Die Tickets dafür werden per Lotteriesystem vergeben.(sid/ggg)