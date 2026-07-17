Pelés Trikot aus dem WM-Finale 1958, das Brasilien gegen Schweden 5:2 gewann, wurde vier Jahre nach seinem Tod versteigert.

Das von der Fußballlegende Pelé im WM-Finale 1958 getragene Trikot ist für 4,9 Millionen Dollar (ca. 4,3 Millionen Euro) versteigert worden. Ein anonymer Käufer erwarb das blaue Shirt beim Auktionshaus Sotheby's in New York. Pelé war 17 Jahre alt, als er im Endspiel gegen Gastgeber Schweden zwei Tore zum 5:2-Sieg beisteuerte. Es war Brasiliens erster von inzwischen fünf WM-Titeln.

Das Trikot ist damit das zweitteuerste der Fußball-Geschichte. Eine größere Summe brachte nur das Trikot von Diego Maradona aus dem legendären WM-Viertelfinale 1986 zwischen Argentinien und England (2:1) ein, das sogar für 9,3 Millionen Dollar (ca. 8,1 Millionen Euro) versteigert wurde.

Pelé, mit bürgerlichem Namen Edson Arantes do Nascimento, war im Dezember 2022 im Alter von 82 Jahren gestorben. (sid/mkw)