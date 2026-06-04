Regierungsgebäude gestürmt: Lehrerproteste in Mexiko eskalieren vor WM

Die Lehrerproteste in Mexiko-Stadt haben kurz vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft eine neue Dimension erreicht. Demonstranten stürmten am Mittwoch ein Regierungsgebäude. Dafür setzten Sie Laternenmasten als Rammböcke ein, um sich Zutritt zur Zentrale des Bildungsministeriums zu verschaffen.

Bereits am Dienstag hatte eine Gruppe der Lehrergewerkschaft CNTE Plastikstatuen von Spielern mit Hilfe von Seilen umgerissen. Sie zogen ihnen die Trikots aus und verbrannten diese.

Mexiko: Regierung setzt trotz WM-Druck auf Dialog

Mexikos Staatspräsidentin Claudia Sheinbaum bekräftigte indes, sie werde nicht in die „Falle“ tappen, Demonstrationen gewaltsam niederzuschlagen. „Sie wollen, dass wir im Vorfeld der Weltmeisterschaft auf Repression zurückgreifen“, sagte sie auf ihrer Pressekonferenz und versprach, dies nicht zu tun.

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CNTE droht mit Massendemonstrationen bei der Eröffnung der WM am 11. Juni, falls die Regierung ihre Forderungen nach Gehaltserhöhungen und neuen Verhandlungen über das Rentensystem nicht erfüllt. Sheinbaum hat einen Dialog mit den Demonstranten angeboten.

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Ihre Regierung hat sich mit der CNTE auf eine Gehaltserhöhung von neun Prozent geeinigt – ein Wert, der weit unter der von den protestierenden Lehrern geforderten 100 Prozent liegt. Das monatliche Brutto-Einstiegsgehalt eines Lehrers an einer öffentlichen Schule in Mexiko entspricht umgerechnet 833 Euro.(sid/ggg)