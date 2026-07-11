Die Schweiz geht selbstbewusst in das WM-Viertelfinale gegen Argentinien. Trainer Murat Yakin und seine Spieler sehen den Weltmeister trotz Lionel Messi keineswegs als unbezwingbar an – und träumen.

Für die Schweiz um HSV-Profi Miro Muheim steht im WM-Viertelfinale in der Nacht zu Sonntag (3 Uhr MESZ/MagentaTV) die bislang größte Herausforderung des Turniers an. Doch Ehrfurcht vor Lionel Messi und dem Titelverteidiger ist im Lager der Eidgenossen nicht zu spüren.

„Man hat gesehen, dass Argentinien in den letzten beiden Spielen auch verwundbar war“, sagte Nationaltrainer Murat Yakin. „Also, wir sind vorbereitet und es wird ein gigantisches Spiel für uns.“

Die Rollen sind zwar klar verteilt: Ein Aus Argentiniens wäre eine große Überraschung, der erstmalige Einzug der Schweiz in ein WM-Halbfinale sogar eine Sensation. Genau an diese Chance glauben die Eidgenossen jedoch.

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Selbstvertrauen nach Krimi gegen Kolumbien

Wir können den Weltmeister herausfordern.“ Murat Yakin

„Wir können den Weltmeister herausfordern“, betonte Yakin. Abwehrchef Manuel Akanji ergänzte: „Wir können gegen jeden Gegner spielen und es ihnen richtig schwer machen. Wir sind noch nicht fertig.“

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Das Selbstvertrauen zieht die Schweiz nicht nur aus dem dramatischen Achtelfinal-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Kolumbien, zu dem HSV-Verteidiger Muheim als Joker beitrug. Auch die knappen K.-o.-Siege Argentiniens gegen Kap Verde und Ägypten machen Hoffnung.

„Ich habe mir die Spiele der Argentinier von Anfang an angeschaut und auch geguckt, wie sie spielen“, sagte Yakin. Entscheidend werde sein, dass der taktische Matchplan erneut aufgehe. Darüber hinaus brauche es Leidenschaft, Willen, Glauben – und Spaß am Spiel.

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Erinnerungen an das Duell von 2014

Kapitän Granit Xhaka will die große Bühne genießen. „Wir werden das Spiel genießen“, sagte er. Argentinien sei zwar ein „Riesenbrocken“ und verfüge mit Messi über einen der „besten Spieler des Planeten“. Dennoch stellte Xhaka klar: „Der Hunger ist so groß wie nie zuvor.“

Die Schweiz erreichte zuletzt bei der Heim-WM 1954 ein Viertelfinale. Xhaka erinnert sich zudem an das Achtelfinale der WM 2014, als die Eidgenossen erst in der Verlängerung durch ein Tor von Ángel Di María mit 0:1 gegen Argentinien ausschieden. Die Vorlage hatte damals Messi geliefert.

Schweizer-Trainer Murat Yakin traut seinem Team einiges zu. IMAGO / STEINSIEK.CH

Diesmal soll vor allem Manuel Akanji den WM-Rekordtorschützen Messi (21 Treffer) möglichst ohne entscheidenden Geniestreich halten. Falls der Superstar doch durchbricht, soll Borussia-Dortmund-Torhüter Gregor Kobel zur Stelle sein.

Die Schweiz hofft auf Johan Manzambi

In der Offensive hoffen die Schweizer auf eine Rückkehr von Top-Torjäger Johan Manzambi, der zuletzt wegen Knieproblemen fehlte. Nationaltrainer Yakin zeigte sich allerdings zurückhaltend.

„Bei Johan denke ich nicht, dass es von der Zeit her reicht“, sagte der Coach. Der Angreifer, der Berichten zufolge kurz vor einem Wechsel vom SC Freiburg zu Newcastle United stehen soll, würde der Mannschaft mit seiner Schnelligkeit und Torgefahr im Umschaltspiel fehlen.

In der Schweiz wächst der Glaube an den ganz großen Coup. Die Boulevardzeitung „Blick“ fragte ihre Leser: „Was machst du, wenn die Schweiz Weltmeister wird?“ In Zürich, Basel und im gesamten Kanton Bern wurde für die Nacht zum Sonntag sogar die Sperrstunde aufgehoben, damit Fans im Erfolgsfall ausgelassen feiern können.

Die Fans träumen vom WM-Titel

Auch Angreifer Zeki Amdouni blickt mit Vorfreude auf das Duell mit Messi. „Ich werde gegen Messi spielen. Das war‘s, ich kann mit Fußball aufhören“, schrieb er scherzhaft in den sozialen Medien.

Ernst wird es jedoch auf dem Platz. Die Schweiz will den Favoriten überraschen und glaubt fest an ihre Außenseiterchance. „Ich glaube, den Respekt haben wir uns erarbeitet und verschafft“, sagte Yakin. (dpa /ggg)