FIFA-Präsident Gianni Infantino hat mit seinem Kumpel Donald Trump für einen echten WM-Skandal gesorgt. Warum er so fest im Sattel sitzt – und was ihn stoppen könnte.

Ende in Sicht? Wohl nicht. Dafür hat Gianni Infantino seine Macht in der FIFA schon zu sehr ausgebaut. WITTERS

Volle Stadien, viele Tore und bisweilen großartige Spiele – es gibt zahlreiche Gründe, diese zuvor so kritisch beäugte XXL-WM (mit erstmals 48 Teams) als geglücktes Spektakel der Extraklasse abzufeiern. Und doch wird am Ende auch ein gewaltiger Schatten bleiben. Die Rot-Affäre um Gianni Infantino hat für einen Aufschrei der Empörung gesorgt, der noch lange nicht verhallt ist. Wie aber geht es nach der WM mit dem FIFA-Präsidenten weiter? Besteht die realistische Chance, dass er über sein umstrittenes Verhalten stürzt? Oder bleibt doch wieder alles beim Alten?

Der Jubel-Tanz der Belgier sprach für sich, denn es ging ja nicht nur um dieses Tor. Als Romelu Lukaku am vergangenen Dienstag sein 4:1 gegen die USA feierte und das Aus des Co-Gastgebers besiegelte, entluden sich die aufgestauten Emotionen. Angesprochen fühlen durfte sich dadurch insbesondere Infantino – und Donald Trump. Der US-Präsident hatte seinen FIFA-Freund vor der Partie telefonisch darum gebeten, dass die Sperre des zuvor gegen Bosnien mit der Roten Karte bedachten Folarin Balogun aufgehoben wird.

Der Wirbel um eine Rote Karte hat Gianni Infantino und Donald Trump viel Ärger eingebracht. IMAGO/ZUMA Press

Tatsächlich durfte der stärkste US-Angreifer dann gegen die Belgier auflaufen. Ein Akt, der weltweit, aber vor allem in Europa für Wirbel sorgte. Wie geht es nun weiter? Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen.

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Wie erklärt Infantino das Vorgehen der FIFA?

Sowohl Trump als auch Infantino bestätigten ihr Telefonat. Trump gab auch zu, um eine Überprüfung der Sperre gebeten zu haben. Infantino bestreitet jedoch, dass er sich in die Entscheidung der FIFA-Disziplinarkommission, die Baloguns Strafe plötzlich auf Bewährung aussetzte, einmischte. „Ich lese die Entscheidungen (...), sobald sie veröffentlicht werden“, so der FIFA-Boss. „Manchmal überraschen sie mich. Manchmal stimme ich ihnen zu, manchmal nicht. Was ich jedoch stets tue, ist, diese Entscheidungen und die Autonomie der Gremien, die sie treffen, zu respektieren. Ob uns eine Entscheidung persönlich gefällt oder nicht, ist irrelevant.“ Der im Raum stehende Verdacht, dass der Schweizer Druck auf die Kommission ausübte, konnte bislang nicht nachgewiesen werden. Angesichts der extremen Nähe Infantinos zu Trump bleibt jedoch ein extrem fader Beigeschmack.

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Wie könnte Infantino sein Amt verlieren?

Ein Misstrauensvotum als Grundlage für eine Amtsenthebung ist nicht möglich. Es gibt drei andere Möglichkeiten: Die Ethikkommission der FIFA könnte ein Verfahren einleiten und Infantino suspendieren, sollte ihm ein Fehlverhalten nachgewiesen werden. Zudem könnte Infantino bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im März 2027 nicht mehr wiedergewählt werden. Oder er tritt von allein zurück.

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Möglichkeit eins: Wie realistisch ist das Einschreiten der Ethikkommission? Eher unrealistisch. Weil sich die FIFA im Fall Balogun auf Artikel 27 ihrer Disziplinarordnung beruft, der es ihr erlaubt, „die Umsetzung einer Disziplinarmaßnahme ganz oder teilweise auszusetzen“. Das kommt einem Veto-Recht nach Entscheidungen von Schiedsrichtern gleich.

Wer bildet die Ethikkommission? Sie ist in zwei Kammern unterteilt. Vorsitzender der Untersuchungskammer, die Ermittlungen einleiten könnte, ist Martin Ngoga (Ruanda), Beisitzer sind Bruno de Vita (Kanada) und Parusuraman Subramanian (Malaysia). Der rechtssprechenden Kammer sitzt die Kolumbianerin Maria Claudia Rojas vor. Unterstützt wird sie von Anin Yeboah (Ghana) und Fiti Sunia (Amerikanisch-Samoa).

Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, Gianni Infantino und Wladimir Putin (v.l.) bei der WM 2018 in Russland IMAGO/ActionPictures

Möglichkeit zwei: Wie groß ist die Chance, dass Infantino nicht wiedergewählt wird? Aktuell verschwindend gering. Wenn die 211 FIFA-Mitgliedsverbände im März 2027 in Rabat (Marokko) zusammenkommen, kann sich der FIFA-Boss aller Voraussicht nach seiner Mehrheit erneut sicher sein und würde im Falle seiner Wiederwahl vier weitere Jahre im Amt bleiben. Die Konföderationen Südamerikas (zehn Stimmen), Afrikas (54 Stimmen) und aus Asien (46 Stimmen) wollen Infantino weiter unterstützen und teilten dies auch schon mit. Diese 110 Stimmen würden dem Präsidenten bereits zu einer Mehrheit reichen, sodass er auf die Stimmen mehrerer kritisch eingestellter Europäer nicht angewiesen ist. Dazu kommt: Jeder Verband hat genau eine Stimme – die aus Deutschland hat entsprechend genauso viel Gewicht wie die der Cook-Inseln.

Warum folgen so viele Verbände Infantino? Weil er sie mit Geldern verwöhnt, von denen sie früher nur träumen konnten. Jeder Mitgliedsverband erhält jährlich bis zu acht Millionen Dollar aus dem FIFA-Topf. Gerade für kleinere Verbände ein paradiesisch anmutender Betrag. Zudem sind insbesondere die Konföderationen Afrikas, Asiens und Südamerikas Infantino für die WM-Aufstockung auf 48 Nationen dankbar, weil sie dadurch eine bedeutend größere Zahl an Startplätzen erhalten. Afrika zum Beispiel steigerte sich von fünf auf neun feste WM-Plätze. Infantinos Strategie der Sicherung seines Amtes fußte von jeher darauf, kleinere oder zuvor benachteiligte Verbände zu stärken, um sich ihrer Gefolgschaft sicher sein zu können. Und das geht auf.

Unter Infantino macht die FIFA alles zu Geld – auch die zur WM neu eingeführten Trinkpausen. IMAGO/Marco Bader

Möglichkeit drei: Könnte Infantino zurücktreten? Das gilt als praktisch ausgeschlossen. Über schwerwiegende gesundheitliche Probleme ist nichts bekannt. Zudem machte der 56-Jährige nie Andeutungen, amtsmüde zu sein – im Gegenteil.

Wer sind seine gefährlichsten Gegner?

Bislang gibt es keinen Gegenkandidaten für die Wahlen im März 2027. UEFA-Boss Alexander Ceferin gilt als entschiedener Kritiker Infantinos, macht allerdings keine Anzeichen, gegen ihn antreten zu wollen. Der Jordanier Prinz Ali bin al-Hussein trat bereits 2015 und 2016 gegen Infantino an, verlor allerdings beide Male. Sollte sich doch ein Gegenkandidat finden, dürfte dieser am ehesten aus Europa kommen.

Was verdient Infantino eigentlich?

Laut des FIFA-Jahresberichts erhielt der Präsident für das Geschäftsjahr 2025 eine Brutto-Gesamtvergütung von 4,825 Millionen Schweizer Franken (ca. 5,23 Millionen Euro). Sein jährliches Grundgehalt betrug demnach 2,6 Millionen Franken, dazu kamen variable Bonuszahlungen. Begonnen hatte er 2015 mit einem Gehalt von 1,5 Millionen Franken (rund 1,6 Millionen Euro).

Worüber stolperte sein Vorgänger?

Sepp Blatter stürzte 2015 im Zuge der großen FIFA-Korruptionskrise. US-amerikanische und Schweizer Behörden ermittelten seinerzeit gegen zahlreiche FIFA-Funktionäre aufgrund von Bestechung, Geldwäsche und des Betrugs im Zusammenhang mit der Vergabe von TV- und Vermarktungsrechten. Die Ethikkommission des Weltverbandes wertete insbesondere eine von Blatter getätigte Zwei-Millionen-Euro-Zahlung an den damaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini als Verstoß gegen die Ethikregeln. Beide wurden deshalb für zwei Jahre gesperrt, Blatter trat daraufhin zurück.

Was ist nun das wahrscheinlichste Szenario?

DFB-Präsident Bernd Neuendorf stellte klar: „Ich bin mir mit der UEFA einig, dass dieser Vorgang nicht zu den Akten gelegt werden darf, zunächst aber unter den europäischen Fußballverbänden weiter besprochen werden muss.“ Das könnte im September geschehen, wenn das UEFA-Exekutivkomitee tagt. Unabhängig davon wird es wegweisend für Infantinos Zukunft sein, ob sich Belege dafür finden lassen, dass er direkten Einfluss auf die Entscheidung im Fall Balogun nahm, womöglich auf Geheiß von Trump. Sollte dies ans Tageslicht kommen, wäre der Präsident wohl nicht mehr zu halten – aber auch nur dann.