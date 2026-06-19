Die DFB-Elf steht vor der Frage, ob sie in mürrischen Zeiten mehr stiften kann als nur Fußballfreude. Kann die Nationalelf Deutschland bei dieser WM einen?

Die deutsche Nationalmannschaft harmoniert bei der WM in Nordamerika auf und neben dem Platz ausgesprochen gut. Getty Images via AFP / ALEXANDER HASSENSTEIN

Mit einem Sieg gegen die Elfenbeinküste kann die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal seit 2014 wieder eine WM-Gruppenphase überstehen. Aber ist sie vielleicht auch einer größeren Aufgabe gewachsen? Kann sie auch ein Land einen, das seit geraumer Zeit müde und mürrisch daherkommt, behäbig und bedroht von Rechtsaußen? Oder wenigstens zur besseren Verständigung untereinander beitragen?

Die Nationalelf habe die „Riesenchance, in Deutschland für Begeisterung und Freude zu sorgen“, hat Joshua Kimmich vor dem Turnier gesagt. Das 7:1 gegen Curacao war ein Auftakt nach Maß, das Weiterkommen ist in Sicht. Deniz Undav feierte sein Tor zum 6:1 zusammen mit Antonio Rüdiger mit einem kurdisch-jesidischen Tanz, den er bei Treffern für den VfB Stuttgart schon öfter gezeigt hat – aber noch nie auf der Weltbühne.

DFB-Star Undav zeigt einen Tanz als Botschaft

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„Diese Gesten zeigen, wie vielfältig und stark unsere Gesellschaft sein kann“, freut sich Düzen Tekkal, Mitgründerin der vielfach ausgezeichneten Menschenrechtsorganisation Háwar: „In diesem Moment huldigt Undav seinen unterdrückten Vorfahren.“ Tekkal ist selbst kurdisch-jesidischer Herkunft. Der Tanz, sagt sie, sei ein freudvoller Ausdruck des Widerstands von Kurden und Jesiden gegen die fortwährende Unterdrückung sowohl in der Türkei als auch in Syrien. Die Autorin Ronya Othmann hat ihrem Reportage-Roman über den Genozid des Islamischen Staats an syrischen Jesiden im Jahr 2014 den Titel „74“ gegeben – weil es historisch betrachtet bereits der 74. Pogrom gegen die Glaubensgemeinschaft war.

Deniz Undav (l.) und Antonio Rüdiger feierten Undavs Tor mit einem kurdischen Tanz. picture alliance / Eric Gay

„Deniz Undav beweist, dass man seine eigene kulturelle Identität nicht aufgeben muss und trotzdem stolzer Teil der deutschen Nationalmannschaft sein kann“, würdigt Tekkal die Tanzeinlage. Das sei eine bedeutende Botschaft, „gerade in einer Zeit des Kulturkampfs, wo es von links und von rechts oft heißt: Du musst dich entscheiden. Aber das stimmt nicht. Identitäten sind vielschichtig. Jeder bringt seine eigene Geschichte mit.“

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E pluribus unum – aus vielen eines, so steht es als Motto auf dem Siegel der USA, die sich als WM-Gastgeber gerade so klein machen wie selten zuvor in ihrer Geschichte. Nur weil Deutschland am Samstag im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste spielt, können überhaupt Fans aus dem westafrikanischen Land dabei sein. Der Haupt-Gastgeber USA hat ihnen die Einreise kollektiv verwehrt. Dass aus einzelnen Teilen ein gemeinsames Ganzes entstehen könnte, das dann größer und besser wäre als die Summe seiner Teile – es ist ein Gedanke, der nicht nur in Amerika von Hader und Zwietracht oft ins Abseits gestellt wird.

Deutschland – Ein Land sucht sein Wir

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2014, als Deutschland Weltmeister wurde, war die Welt noch eine andere. Großbritannien gehörte zur Europäischen Union, Donald Trumps Andeutungen einer US-Präsidentschaftskandidatur nahm kaum jemand ernst und die rechtsextreme AfD saß noch nicht im Bundestag – auch wenn Thilo Sarrazin mit seiner Feindbild-Fibel „Deutschland schafft sich ab“ bereits im Sommer 2010 durch die Republik getourt war und große Säle gefüllt hatte.

Düzen Tekkal ist eine deutsche Autorin, Filmemacherin und Sozialunternehmerin. picture alliance / dts Nachrichtenagentur GmbH

Die Politikwissenschaftlerin und Filmemacherin Tekkal plädiert dafür, Deutschland als ein „Land der Chancen“ zu betrachten – ein starker Kontrast zur verbreiteten Meinung, Zuwanderung sei in erster Linie als Problem aufzufassen. Sport sei die größte Plattform für eine Integration, die Vielfalt nicht argwöhnisch beäugt, sondern einen „German Dream“ verfolgt, wie die von ihr gegründete Bildungsinitiative heißt. „Es gibt so viele migrantische Kids, die es lieben, ein Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen“, erzählt Tekkal: „Man sollte ihnen das Gefühl geben, dass das in Ordnung ist.“

Vielfalt im DFB-Trikot auch mit Migrationshintergrund

Je nach Definition besitzt knapp die Hälfte der deutschen WM-Fußballer einen migrantischen Hintergrund. Tekkal verweist darauf, wie ihre Neffen die Spiele der DFB-Auswahl verfolgen: „Eine Nationalmannschaft, die die Vielfalt unseres Landes widerspiegelt, gibt ihnen das Gefühl: Ich gehöre dazu. Ich bin Teil dieser Geschichte, egal woher ich ursprünglich stamme.“

Nathaniel Brown erzielte beim 7:1 gegen Curaçao sein erstes Länderspieltor. picture alliance / Eric Smith

Die 47-Jährige will „keine Harmoniesoße“ über den deutschen Kantersieg gegen Curaçao zum WM-Auftakt gießen und die Lage „nicht schöner reden, als sie ist“. Der deutsche 2014er-Weltmeister Mesut Özil sei mit seinem Eintreten für den autokratischen türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan kein gutes Beispiel für die geteilten Werte einer freiheitlichen Gesellschaft, für die Tekkal am Donnerstag in Stuttgart auf der Podiumsdiskussion „Demokratie in Gefahr“ eintrat.

Glaube, Haltung – aber auch Grenzen

Neben Undavs Tanz sorgte zum deutschen WM-Start auch das gemeinsame Gebet von Felix Nmecha und Jonathan Tah mit drei Spielern aus Curaçao nach dem Schlusspfiff für Aufsehen. Man sei, ob Gegner oder nicht, „Familie in Christus“, erklärte Nmecha danach – eine Haltung, die aufgrund der strikten evangelikalen Positionen der dazugehörigen Vereinigung „Ballers in God“ auch vielfach kritisiert wurde.

„Religion kannst du nicht einfach wegdiskutieren“, erklärt Tekkal. In einem christlich geprägten Land bedürften Gebete keiner Erklärung: „Problematisch wird es erst, wenn die eigene religiöse Haltung die Rechte anderer einschränkt.“ Am Ende sind es 26 junge Männer, die in Amerika das DFB-Trikot tragen – mit mehr Ideen im Kopf, wie die Welt aussehen sollte, als es Tore gegen Curaçao gab.

Die Last der großen Zeichen für die DFB-Stars

Dass entlang von Fußballmannschaften gesellschaftliche Debatten geführt werden, ist nicht neu. Der westdeutsche WM-Gewinn 1954 wurde neun Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus als Rückkehr auf die Weltbühne betrachtet, auch wenn Kapitän Fritz Walter hinterher im Buch „3:2“ seine Depressionen und Kriegstraumata beschrieb. Der WM-Triumph 1990 wurde mit den „blühenden Landschaften“ verbunden, die der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl dem bald wiedervereinigten Deutschland versprochen hatte.

Saxofonist André Schnura sorgte beim Public Viewing in Oberhausen für Stimmung. picture alliance / Christoph Reichwein

Derlei Projektionen sind kein rein deutsches Phänomen. Der französische Titelgewinn bei der WM 1998 wurde unter dem Motto „black, blanc, beur“ als gemeinsame Anstrengung einer multikulturellen Nation gefeiert. Nur vier Jahre später erreichte Jean-Marie Le Pen die Stichwahl um die französische Präsidentschaft – es war der erste große Erfolg der Rechtsextremen, die sich Hoffnungen machen, nächstes Jahr den Schlüssel zum Élysée-Palast zu erhalten.

2022 misslang der Versuch der deutschen Nationalelf kräftig, auf die Menschenrechtssituation im WM-Gastgeberland Katar hinzuweisen. Die Hand-vorm-Mund-Geste wirkte hilflos und verpuffte. „Solidarität und Haltung lassen sich nicht erzwingen“, schließt Tekkal daraus. Damals sei der Wunsch, auf die Situation in Katar aufmerksam zu machen, von außen an die Mannschaft herangetragen worden. Diesmal sende sie aus sich heraus ein Zeichen von „Respekt, Wertschätzung und gelebtem Zusammenhalt“. „Das kommt von innen“, sagt sie – und freut sich auf das Spiel gegen die Elfenbeinküste.