Der Titelfavorit erreicht wieder die Vorschlussrunde einer WM. Und Kylian Mbappé steht wieder im Fokus. Erst verzweifelt der Superstar an Marokkos starkem Torhüter Bono, dann trifft er traumhaft.

Kylian Mbappé schoss gegen Marokko sein achtes Tor bei dieser WM und schloss damit zu Lionel Messi auf. AFP

Angeführt von Stürmerstar Kylian Mbappé hat Frankreich zum dritten Mal nacheinander das Halbfinale einer Fußball-WM erreicht. Der große Titelfavorit setzte sich im Viertelfinale hochverdient mit 2:0 (0:0) gegen Marokko durch und trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen Spanien und Belgien, das an diesem Freitag in Inglewood bei Los Angeles steigt.

Mbappé scheiterte zunächst mit einem Elfmeter an Marokkos überragendem Keeper Bono, traf in der 60. Minute dann aber per Traumtor zur Führung. Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (66.) legte nach. Für Frankreich war es der sechste Sieg im sechsten Spiel bei diesem Turnier. Mbappé hat jetzt insgesamt 20 WM-Tore, nur eines weniger als Rekordhalter Lionel Messi aus Argentinien. Nach seiner Auswechslung musste er allerdings seinen Knöchel kühlen, nachdem er in der zweiten Halbzeit einmal übel gefoult worden war.

Marokkos Bono hält herausragend

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Marokko, das 2022 als erstes afrikanisches Team ein WM-Halbfinale erreicht hatte, wirkte vor 63.811 Zuschauern über weite Strecken überfordert.

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Die Franzosen waren in der Hitze von Foxborough von Anfang an das klar bessere Team, verzweifelten aber lange an Marokkos bestens aufgelegtem Schlussmann. Der 35-jährige Bono war schon nach wenigen Minuten bei einem Schuss von Mbappé und einem Kopfball von Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano zur Stelle – und wurde dann immer stärker.

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Schiedsrichter lässt Mbappé lange warten

In der 28. Minute hielt Bono sogar einen Strafstoß von Mbappé. Die Szene verlief aus Sicht des Schützen aber auch extrem unglücklich. Das Foul von Ex-Bayern-Profi Noussair Mazraoui am Kapitän der Équipe Tricolore war eine klare Sache. Ein vorangegangener Zweikampf zwischen Marokkos Achraf Hakimi und Frankreichs Désiré Doué wurde jedoch erstaunlich lange überprüft. Mbappé stand am Punkt bereit, wartete und wartete – und scheiterte schließlich.

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Bonos Elfer-Statistik bei Weltmeisterschaften ist bemerkenswert: Von neun Schützen konnten ihn gerade mal zwei überwinden. Viermal parierte er, dreimal wurde anderweitig vergeben. Mbappé blickte nach seinem Fehlversuch derweil fassungslos zum argentinischen Referee Facundo Tello hinüber. Die Diskussion über die Schiedsrichterleistungen bei diesem Turnier dürfte weitergehen.

Marokko zeigt offensiv fast gar nichts

Die Franzosen versuchten es wieder und wieder. Ein Schlenzer von Ousmane Dembélé flog am Tor vorbei (33.), Doué brachte die Kugel aus guter Position nicht an Bono vorbei (35.), Lucas Digne hämmerte sie an die Latte (45.+2).

Und Marokko? Blieb offensiv erstaunlich blass. Die Nordafrikaner mussten zwar den angeschlagenen Ismael Saibari, der ab der kommenden Saison für Bayern München spielt, draußen lassen. Dennoch war es im Angriff viel zu wenig.

Doppelschlag bringt die Entscheidung

Kurz nach der Pause ließ Marokko eine vielversprechende Konterchance liegen, dann übernahmen wieder die Franzosen das Kommando. Mbappé tauchte nach einem guten Antritt von Bayern-Star Michael Olise plötzlich frei vor Bono auf. Er jagte den Ball deutlich über das Tor, stand aber ohnehin im Abseits (56.).

Und dann war's doch soweit: Mbappé erlöste sich und seine Franzosen – und wie. Von der Strafraumgrenze aus schlenzte der Stürmer von Real Madrid den Ball herrlich ins rechte Eck. Bono konnte diesmal nur noch hinterherschauen. Der Bann war gebrochen, Dembélé entschied die Partie mit einem Flachschuss. (dpa/mp)