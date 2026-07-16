Matthäus: Darum ist Klopp schon jetzt wie Beckenbauer

„Alle begegnen ihm voller Respekt“ – ob Messi, Mbappé oder Ibrahimovic. Lothar Matthäus spricht über die Parallelen zwischen Klopp und Beckenbauer.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht zahlreiche Parallelen zwischen Wunsch-Bundestrainer Jürgen Klopp und „Kaiser“ Franz Beckenbauer. „Was Beckenbauer und Klopp vor allem gemeinsam haben, ist ihre Ausstrahlung. Ihre internationale Strahlkraft“, schrieb Matthäus in seiner „Sport-Bild“-Kolumne.

„Charisma, Authentizität, Verlässlichkeit und eine klare Linie, menschlich wie fußballerisch – dafür stand Franz Beckenbauer. Und dafür steht auch Jürgen Klopp“, ergänzte Matthäus. Anders als der Fußball-Weltstar Beckenbauer sei Klopp „auch deshalb so beliebt, weil er als Spieler bei Weitem nicht so begnadet und erfolgreich war wie Franz – es aber trotzdem ganz nach oben geschafft hat“.

Matthäus hebt Begegnungen mit Weltstars hervor

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Der 59-Jährige gelte bei den Fans „als einer von ihnen; er verkörpert den durch ehrliche Arbeit wahr gewordenen Traum vom Aufstieg“. Dazu habe Klopp aufgrund seiner Erfolge als Trainer einen „enorm guten Ruf in der Branche“ und sich „weltweit höchste Anerkennung verdient“. Dies sei etwa bei der WM ersichtlich, wenn Klopp auf Weltstars wie Lionel Messi, Kylian Mbappé oder Zlatan Ibrahimovic trifft. „Alle begegnen ihm voller Respekt.“ Der designierte Bundestrainer sei eben „normal – und trotzdem ganz besonders“.

Ein Blick in Klopps Trainer-Historie weist für Matthäus in die DFB-Zukunft. Dessen Teams seien „nie abhängig von einem oder wenigen absoluten Superstars“ gewesen. „Sie haben immer dadurch überzeugt, dass sie wirklich funktionierende Mannschaften waren.“ Dazu „körperlich robust und zweikampfstark“.

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Matthäus: „Geschenke wird es bei ihm nicht geben“

Das müsse auch für die Nationalmannschaft unter Klopp gelten. „Nur mit Fliegengewichten gewinnt man keine Meisterschaften“, betonte Matthäus. Klopp sei „bekannt für die Nähe zu seinen Spielern, und er wird – wie Franz – auch nahbar sein für die Nationalspieler. Aber Geschenke wird es bei ihm ebenfalls nicht geben, da bin ich sicher“. (sid/mkw)