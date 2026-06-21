Das ZDF erreicht bei der WM mit dem 2:1 des DFB-Teams gegen die Elfenbeinküste Millionen von Menschen, die Zuschauerzahl ist aber längst nicht so hoch wie beim Auftaktspiel.

Antonio Rüdiger (r.) wurde im Spiel gegen die Elfenbeinküste eingewechselt. picture alliance / Sipa USA | Sipa USA

Der nächste WM-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat dem ZDF eine sehr gute Quote beschert. Den 2:1-Erfolg der DFB-Elf über die Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) sahen am Samstagabend durchschnittlich 18,26 Millionen Menschen bei dem öffentlich-rechtlichen Sender, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 72,1 Prozent. Livestreams und die Anteile von MagentaTV, wo das Spiel ebenfalls zu sehen war, sind hierbei nicht berücksichtigt.

Damit verfolgten zwar etwas weniger Menschen die Partie als den Auftaktsieg gegen Curaçao (7:1) mit einem drei Stunden früheren Anpfiff am vergangenen Sonntag in der ARD, als durchschnittlich 23,43 Millionen Menschen zuschauten. Der Marktanteil lag aber etwas höher (70,2 beim Start).

ZDF mit 78,5 Prozent Marktanteil in der jüngeren Altersgruppe

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Auch in der jüngeren Altersgruppe (14 bis 49 Jahre) konnte sich das ZDF über einen Topwert freuen. Hier lag der Marktanteil mit durchschnittlich 5,98 Millionen Zuschauern gar bei 78,5 Prozent.

Für den TV-Quotenrekord hatte die deutsche Nationalmannschaft 2014 gesorgt. Den WM-Triumph im Finale gegen Argentinien sahen 34,65 Millionen Menschen. So viele haben in Deutschland nie zuvor zeitgleich eine Sendung gesehen, der Marktanteil lag damals bei 86,3 Prozent.

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ZDF und ARD übertragen bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada zusammen 60 der 104 Spiele. Bei MagentaTV sind alle Partien live zu sehen. (sid/dpa)