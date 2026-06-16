Antonio Rüdiger bleibt Real Madrid über die laufende Saison hinaus erhalten. Der deutsche Nationalspieler hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert und will nach einer schwierigen Spielzeit wieder mit den Königlichen angreifen.

Nationalspieler Antonio Rüdiger bleibt ein weiteres Jahr bei Real Madrid. Der spanische Rekordmeister teilte die Vertragsverlängerung mit dem Innenverteidiger bis 30. Juni 2027 zwei Tage nach dem 7:1-Auftaktsieg der deutschen Mannschaft gegen Curaçao mit. Rüdiger spielt seit 2022 bei Real.

Der 33-Jährige hat seitdem mit dem Verein die Champions League, die spanische Meisterschaft und den spanischen Pokal je einmal gewonnen. In der abgelaufenen Saison absolvierte der ehemalige Stuttgarter wegen mehrerer Verletzungen nur 26 Spiele in allen Wettbewerben. Der neue Vertrag erfülle ihn mit Stolz, versicherte Rüdiger. Nach einer enttäuschenden Saison wolle er mit Real die sportliche Wende schaffen.

Rüdiger sieht Rückschläge als zusätzliche Motivation

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Manche haben mich nach meinen Verletzungen vielleicht schon abgeschrieben, doch das hat mich nur noch mehr motiviert. Antonio Rüdiger

„Wir durchleben eine anspruchsvolle Phase. Die Rückschläge haben uns auf die Probe gestellt, doch genau hier möchte ich sein. Manche haben mich nach meinen Verletzungen vielleicht schon abgeschrieben, doch das hat mich nur noch mehr motiviert“, ließ Rüdiger wissen.

In Madrid trifft er in der neuen Saison auf Startrainer José Mourinho, der die Königlichen zurück in die Titelspur bringen soll.

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In der Nationalmannschaft derzeit nur zweite Wahl

In der Nationalmannschaft hat Rüdiger seinen Stammplatz verloren. Bundestrainer Julian Nagelsmann setzt bei der WM in der Abwehrzentrale auf Jonathan Tah vom FC Bayern und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. Rüdiger wurde gegen Curaçao in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Wegen seiner aggressiven Spielweise stand der gebürtige Berliner in den vergangenen Monaten immer wieder in der öffentlichen Kritik. „Wer mich kennt, weiß, dass ich Herausforderungen liebe - sie spornen mich an. Auch wenn die letzte Saison nicht einfach war, ist mein Glaube ungebrochen“, schrieb Rüdiger in den sozialen Medien.(dpa/ggg)