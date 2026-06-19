Der Sassuolo-Profi Ismael Koné erlitt gegen Katar einen Schien- und Wadenbeinbruch und wurde noch abends operiert. Kanadas 6:0 gegen Katar wurde durch die Verletzung getrübt.

Die Gedanken von Jesse Marsch drehten sich nach dem Kantersieg Kanadas weniger um den Erfolg, als vielmehr um seinen schwer verletzten Leistungsträger. Ismael Koné sei „ein wichtiger Teil“ des Teams, erklärte der Nationaltrainer nach dem furiosen 6:0 (3:0) des Co-Gastgebers im zweiten Gruppenspiel gegen Katar. Es sei „ein großer Verlust“ für die Mannschaft: „Wir denken alle an ihn.“

Beim Stand von 3:0 war Koné in der 51. Minute nach einem Foul von Assim Madibo zu Boden gegangen, der Unterschenkel des 24-Jährigen wies danach eine deutliche Fehlstellung auf. Koné selbst hatte beim Anblick seines linken Beines fassungslos die Hand vor den Mund gehalten. Als er wenig später auf einer Trage abtransportiert wurde, winkte er dem Publikum aber zu.

Schwere Verletzung von Ismael Koné sorgt für Diskussionen

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„Es ist direkt vor der Bank passiert, man konnte die Knochen brechen hören“, berichtete Marsch. Koné erlitt nach ersten Diagnosen einen Bruch des linken Schien- und Wadenbeins. Nach Abpfiff sei Koné ins Krankenhaus gekommen, sagte Marsch, dort sei auch seine Familie bei ihm. Der Mittelfeldspieler vom italienischen Erstligisten US Sassuolo sollte noch am Abend (Ortszeit) operiert werden.

Nach dem Spiel war es wohl aufgrund des Zwischenfalls noch zu einer Rudelbildung gekommen, auch Marsch hatte einige Worte mit dem katarischen Trainer Julen Lopetegui gewechselt. „Das ist es nicht eine Sekunde unserer Zeit wert, darüber zu sprechen“, sagte Marsch auf Nachfrage.

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Marsch sauer, Madibo erschrocken, Lopetegui schweigt

Madibo, der nach seinem Foul sichtlich erschrocken war, habe sich bei Koné entschuldigt. Für die Reaktionen nach der Roten Karte für Madibo auf der Bank Katars hatte Marsch aber kein Verständnis. Das sei „ein seltsames Verhalten“.

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Lopetegui wollte die Vorkommnisse im Nachgang des Spiels nicht kommentieren. „Ich möchte Koné das Beste wünschen und dass er sich so schnell wie möglich wieder erholt“, sagte der Spanier. Auf die Frage, worum es bei ihm und Marsch gegangen sei, sagte er und schwieg ansonsten: „Das ist eine Sache zwischen mir und ihm.“ (sid/sil)