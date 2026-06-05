Nicht im WM-Kader: Jetzt wird ein DFB-Star Co-Kommentator

Kurz vor Beginn der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) hat MagentaTV nochmals sein Expertenteam verstärkt – mit Robert Andrich.

Der Kapitän von Bayer Leverkusen ergänzt die bisherige Riege, der unter anderem bereits Thomas Müller, Mats Hummels und Jürgen Klopp angehören. Zudem wird er laut einer Mitteilung vom Freitag auch eine Rolle als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss übernehmen.

Andrich wird WM-Experte bei MagentaTV

„Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich bei der WM als Spieler nicht dabei bin“, sagte Andrich, der bislang 19 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Er habe aber „auf jeden Fall Riesenbock auf diese neue Aufgabe. Ich werde für MagentaTV einen perfekten Rollen-Mix übernehmen. Ich werde extrem mitfiebern und das deutsche Team auf eine andere Art und Weise begleiten“, ließ sich der 31-Jährige zitieren.

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Erstmals im Einsatz sein wird Andrich direkt beim Eröffnungsspiel am Donnerstag, wenn Co-Gastgeber Mexiko auf Südafrika trifft. MagentaTV zeigt als einziger Anbieter am deutschen Markt alle 104 WM-Partien live. (dpa/sil)