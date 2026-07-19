Nach dem enttäuschenden Abschneiden bei der Weltmeisterschaft wächst die Kritik am DFB. Die Experten Felix Magath und Stefan Effenberg nehmen dabei besonders die Verbandsführung ins Visier und fordern Konsequenzen.

Die früheren Nationalspieler Felix Magath und Stefan Effenberg haben nach dem frühen WM-Aus massive Kritik an der Spitze des DFB geübt. Der einstige Bayern-Kapitän Effenberg forderte in der Sport1-Sendung „Doppelpass“ sogar die Ablösung des DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf.

Die ducken sich weg. Weil ganz Fußball-Deutschland redet über Klopp. Das haben sie clever gemacht. Stefan Effenberg

„Die ducken sich weg. Weil ganz Fußball-Deutschland redet über Klopp. Das haben sie clever gemacht“, sagte 57-jährige Effenberg. „Aber im Endeffekt steht Neuendorf genauso in der Verantwortung. Und da müsste eigentlich auch bei den nächsten Wahlen die Konsequenz gezogen werden.“

Effenberg fordert Ablösung von DFB-Boss Neuendorf

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Der frühere Meistertrainer Magath nennt zwar explizit keine Namen aus der DFB-Führung. Auch hält er Jürgen Klopp für die richtige Wahl als neuen Bundestrainer. Aber Klopp sei als designierter Nachfolger von Julian Nagelsmann „eine rein politische Entscheidung“, meinte die 72-jährige HSV-Legende.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf (r.) und der damalige Bundestrainer Julian Nagelsmann imago/Jan Huebner

Alle sind begeistert. Alle sagen: Jürgen Klopp muss es machen. Aber wie kann ich mich in eine so alternativlose Situation begeben wie der DFB? Felix Magath

„Alle sind begeistert. Alle sagen: Jürgen Klopp muss es machen. Aber wie kann ich mich in eine so alternativlose Situation begeben wie der DFB?“, kritisierte Magath. „Klopp macht jetzt, was er will.“

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Harte Magath-Kritik an Nagelsmann

Für den ehemaligen Trainer von Bayern München war die Verpflichtung von Nagelsmann im Jahr 2023 „eine krasse Fehlentscheidung. Ich kann ihm keinen Vorwurf machen. Aber er war einfach völlig überfordert“, sagte Magath.

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„Deshalb ist in den drei Jahren, in denen er Bundestrainer war, nie etwas vor sich gegangen. Wir haben uns 2024 die Europameisterschaft schöngeredet. Die war ja auch nix. Toni Kroos hat ihn gerettet damals. Nicht er und seine fachlichen Fähigkeiten.“ Und deshalb müsse für „diese Fehlentscheidung irgendjemand die Verantwortung übernehmen“. (dpa/ggg)