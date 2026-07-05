Nach dem WM-Aus und dem Rücktritt von Julian Nagelsmann übt Lothar Matthäus scharfe Kritik. Der Rekordnationalspieler sieht gravierende Fehler beim Ex-Bundestrainer – und nimmt auch die DFB-Führung in die Verantwortung.

Lothar Matthäus (l.) hat vor allem die Kommunikation von Julian Nagelsmann missfallen. picture alliance / Fußball-News Saarland | Sebastian Bach

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat viele Fehler bei Julian Nagelsmann ausgemacht. Das gesamte Projekt sei „krachend gescheitert“, schrieb der 65-Jährige in der „Bild“. Die Nationalmannschaft habe „keine Führung auf dem Platz, keine spielerische Qualität, kein gutes Abwehrverhalten, kein Miteinander. Das war ein reiner Hühnerhaufen“.

Nach dem WM-Aus in der ersten K.-o.-Runde gegen Paraguay war Nagelsmann nach einiger Überlegung von seinem Amt als Bundestrainer zurückgetreten. Nachfolger soll der frühere Liverpool- und BVB-Coach Jürgen Klopp werden. „Mit Klopp als Bundestrainer würde im deutschen Fußball ein anderer Wind wehen“, prognostizierte Matthäus.

Matthäus bemängelt Aufstellung, Taktik und Kader-Nominierung

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Nagelsmann habe „zu viele Fehler gemacht“, sagte der Weltmeister von 1990.

„Mit der Aufstellung, mit der Taktik, auch schon mit der Nominierung für diese WM. Er hatte keinen Plan B, er hat seine Linie stur durchgezogen. Gut gemeinte Ratschläge von außen (was noch verständlich und in Ordnung ist), aber leider auch von innen, ignorierte er offenbar. Und sein Trainerstab bestand nur aus kleinen Nagelsmännern ohne Widerspruch.“

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Matthäus kritisiert die Verantwortlichen beim DFB

Ein besonderes Manko sieht Matthäus in der Kommunikation des ehemaligen Bundestrainers. „Lieber Nachrichten per WhatsApp als persönliche Gespräche? Eigentlich undenkbar für eine Führungskraft. Nagelsmann war auch viel zu selten bei Vereinsspielen in den Stadien. Oder bei der U21“, kritisierte Matthäus.

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Doch Nagelsmann trage nicht allein die Verantwortung. „Auch die Verantwortlichen beim DFB haben einiges falsch gemacht. Sie haben zu lange zugeschaut. Immer in der Überzeugung, dass Nagelsmann ein guter Trainer ist – was er rein technisch sicherlich ist. Und in der Hoffnung, dass es gut gehen würde“, sagte der 150-malige Nationalspieler.

„Dabei waren die Defizite schon länger zu erkennen. Trotzdem wurde sein Vertrag bis 2028 verlängert. Ohne Not!“ (dpa/ggg)



