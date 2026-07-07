Nach dem erneuten WM-Desaster sieht Philipp Lahm grundlegenden Handlungsbedarf beim DFB. Der Weltmeister-Kapitän fordert eine klare Spielidee, mahnt eine ehrliche Analyse an und spricht sich für Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld aus.

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat sich bei der Neuausrichtung des deutschen Fußballs vor allem für mehr „Klarheit“ ausgesprochen. Diese zeichne alle erfolgreichen Fußball-Nationen aus. „Frankreich, Spanien oder Argentinien wissen genau, wie sie spielen wollen. Diese Identität fehlt uns im Moment. Wir wissen nicht mehr genau, wofür unser Fußball stehen soll“, sagte Lahm im Podcast „Gschmeidig – Der mehr als Fußball Podcast“.

Früher habe man in Deutschland „diese Klarheit gehabt – bei den Positionen, bei den Führungsspielern und in unserer Spielidee. Genau darauf sollten wir uns wieder konzentrieren. So kompliziert ist das eigentlich gar nicht.“

Lahm mahnt ehrliche Analyse vor Trainerentscheidung an

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Meine besten Spieler sollten auf ihren besten Positionen spielen. Joshua Kimmich spielt seit Jahren auf höchstem Niveau im zentralen Mittelfeld, dort ist er Weltklasse. Also sollte er auch dort für die Nationalmannschaft spielen. Philipp Lahm

Jürgen Klopp gilt nach dem deutschen WM-Desaster als Wunschlösung für die Nachfolge von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Klopp bringe „ohne Frage eine außergewöhnliche Erfahrung mit“, sagte Lahm. Wichtiger sei jedoch, dass der DFB zunächst die Ursachen für die anhaltenden Misserfolge analysiere.

„Der Verband sollte zuerst ehrlich analysieren, warum wir über einen so langen Zeitraum unsere Ziele verfehlt haben. Das ist kein Zufall. Deutschland hat hervorragende Voraussetzungen. Deshalb müssen wir herausfinden, woran es wirklich liegt. Erst danach sollte entschieden werden, wer mit seiner Idee am besten zu unserem Fußball passt“, betonte der frühere Bayern-Profi.

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Lahm sieht Kimmich im Zentrum

Zudem sprach sich Lahm erneut dafür aus, Joshua Kimmich auch in der Nationalmannschaft dauerhaft im zentralen Mittelfeld einzusetzen.

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„Meine besten Spieler sollten auf ihren besten Positionen spielen. Joshua Kimmich spielt seit Jahren auf höchstem Niveau im zentralen Mittelfeld, dort ist er Weltklasse. Also sollte er auch dort für die Nationalmannschaft spielen“, sagte Lahm. (sid/ggg)