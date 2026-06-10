Der Weltmeister trifft beim 3:0 gegen Island und wird zum ältesten Torschützen der argentinischen Nationalmannschaft.

Superstar Lionel Messi trifft, die WM kann kommen: Titelverteidiger Argentinien hat seine Generalprobe für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada souverän gemeistert. Beim Comeback des zuletzt verletzten Kapitäns Messi bezwang Argentinien Island mit 3:0 (1:0). Der 38-Jährige verwandelte in Auburn/Alabama als Einwechselspieler einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0. Zuletzt hatte er wegen einer Oberschenkelverletzung pausieren müssen.

Messi fügte seiner großen Sammlung an Rekorden damit einen weiteren hinzu. Der Ausnahmespieler ist nun auch der älteste Torschütze in der Geschichte Argentiniens. Messi löste Ángel Labruna ab, der die Bestmarke seit 1958 gehalten hatte. Insgesamt steht der Weltmeister von 2022 nun bei 117 Toren in 199 Länderspielen für die Albiceleste.

Messi trifft nach Einwechslung

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Die Argentinier starten am 17. Juni (3.00 Uhr MESZ) in Kansas City gegen Algerien ins Turnier. Um Messis Form müssen sich die Südamerikaner augenscheinlich nicht sorgen: Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung (70.) traf er vom Elfmeterpunkt, nachdem Lautaro Martinez gefoult worden war.

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Zudem waren vor 88.000 Zuschauern im College-Stadion der Auburn University Valentin Barco (8.) und Thiago Almada (86.) erfolgreich. Bei der WM spielt Argentinien in der Gruppe J außerdem noch gegen Österreich und Jordanien. Messis Team gehört erneut zu den Titelfavoriten.

(sid/sil)