Wenige Tage vor dem WM-Auftakt gegen Curaçao laufen die Verhandlungen zwischen dem DFB und der Nationalmannschaft über die Turnierprämien noch. Jonathan Tah zeigte sich jedoch optimistisch, dass zeitnah eine Einigung erzielt wird.

Kurz vor dem WM-Start der deutschen Nationalmannschaft sind die Verhandlungen über die Turnierprämien zwischen den Spielern und dem DFB noch nicht abgeschlossen. „Ja, wir sind kurz davor. Also, es sieht gut aus“, sagte Jonathan Tah bei einer Pressekonferenz in Winston-Salem. Der Abwehrspieler des FC Bayern gehört wie Kapitän Joshua Kimmich zu den Profis, die für die Mannschaft mit dem Verband verhandeln.

Die höchste Prämie kassierten bislang die deutschen Weltmeister von 2014 um Kapitän Philipp Lahm. Nach dem Titelgewinn in Brasilien erhielt jeder Spieler 300.000 Euro. Für den Gewinn der Heim-EM 2024 wären sogar 400.000 Euro pro Spieler fällig gewesen.

Nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien bei der EM 2024 wurden jeweils 100.000 Euro ausgezahlt. Bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar gingen die deutschen Nationalspieler nach dem Vorrunden-Aus dagegen leer aus.

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Kimmich: Erfolg wichtiger als Geld

Joshua Kimmich hatte bereits zum Start der WM-Vorbereitung Ende Mai die Sicht der Mannschaft erläutert. „Das ist ein schöner Nebeneffekt, der einem zusteht, weil man auch abliefert. Aber der Erfolg motiviert uns mehr als die Kohle“, sagte der 110-malige Nationalspieler.

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Das ist ein schöner Nebeneffekt, der einem zusteht, weil man auch abliefert. Aber der Erfolg motiviert uns mehr als die Kohle. Joshua Kimmich

Gleichzeitig verwies Kimmich auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der erstmals mit 48 Teams ausgetragenen Weltmeisterschaft. Zudem habe er das Gefühl, dass es dem DFB finanziell „auch wieder besser gehe“. Damit deutete er an, dass die Spieler ihre Interessen in den Gesprächen mit Neuendorf und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig selbstbewusst vertreten.

FIFA erhöht Ausschüttungen deutlich

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Ein Knackpunkt dürfte weniger die Siegprämie für einen möglichen WM-Titel sein. Schwieriger wird die Kalkulation für den DFB bei einem frühen Ausscheiden, da die Zahlungen der FIFA je nach Turnierverlauf deutlich variieren.

Ende April hatte der Weltverband nach Protesten großer Fußballnationen die Prämien erhöht. Für Qualifikation und Turniervorbereitung erhält jeder Teilnehmer nun 12,5 Millionen US-Dollar und damit zwei Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen.

Insgesamt schüttet die FIFA bei der WM eine Rekordsumme von 871 Millionen Dollar an die 48 Teilnehmer aus. Vor der Anpassung war von 50 Millionen Dollar für den Weltmeister und jeweils neun Millionen Dollar für die in der Vorrunde ausscheidenden Teams die Rede. Mit jeder überstandenen K.o.-Runde steigen die Einnahmen weiter an.

Vom Lederkoffer zur Millionenprämie

Wie stark sich die Prämien im Laufe der Jahrzehnte verändert haben, zeigt der Blick auf die Weltmeister von 1954. Die Helden von Bern um Fritz Walter erhielten damals jeweils 2500 Mark, einen Röhrenfernseher, einen Motorroller und einen Lederkoffer.(dpa/ggg)