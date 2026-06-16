Kurz vor dem WM-Auftakt gegen Kroatien muss England einen personellen Rückschlag verkraften. Verteidiger Tino Livramento fällt verletzt aus. Gleichzeitig steht Nationaltrainer Thomas Tuchel trotz seines bis 2028 verlängerten Vertrags unter Erfolgsdruck.

Kurz vor dem ersten Spiel gegen Kroatien am Mittwoch (22 Uhr MESZ) hat Mitfavorit England einen personellen Rückschlag zu verkraften. Tino Livramento von Newcastle United fällt für die WM aus.

Der 23 Jahre alte Verteidiger hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird von Trainer Thomas Tuchel durch Trevoh Chalobah vom FC Chelsea ersetzt.

Trotz Vertragsverlängerung ist Tuchels Zukunft nicht garantiert

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In jedem Vertrag mit der FA ist eine Leistungsklausel verankert, aber ich werde nicht ins Detail gehen, was diese beinhaltet. Mark Bullingham

Der Druck auf den deutschen Coach ist ohnehin schon groß: Nur weil Tuchel seinen Vertrag als englischer Nationaltrainer vor einiger Zeit bis 2028 verlängert hat, bedeutet das nicht, dass er die Three Lions bei der Heim-EM in zwei Jahren auch trainieren wird. Dafür muss der 52-Jährige bei der WM erst einmal liefern.

„In jedem Vertrag mit der FA ist eine Leistungsklausel verankert, aber ich werde nicht ins Detail gehen, was diese beinhaltet“, sagte Mark Bullingham, Chief Executive Officer des englischen Fußball-Verbandes FA .

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FA verteidigt vorzeitige Verlängerung mit dem deutschen Coach

In England hatte es Kritik daran gegeben, dass der Vertrag mit Tuchel bereits vor der WM verlängert wurde. Bullingham verteidigte diese Entscheidung nun.

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„Die Realität ist, dass er ein Top-Level-Coach ist, der nachgefragt sein würde“, sagte Bullingham. „Und wir wussten, dass wir jemanden haben, der einen wirklich guten Job macht und wir können nicht erwarten, dass er einfach wartet und schaut, wie es läuft“, sagte Bullingham.

WM-Titel bleibt das große Ziel der Three Lions

Tuchel hatte den Job als englischer Nationalcoach Anfang 2025 angetreten. Das Ziel in den USA, Kanada und Mexiko ist der WM-Titel. Es wäre der erste seit 60 Jahren.

Der Ausfall von Livramento erhöht vor dem Turnierstart zusätzlich die Herausforderungen für den ehemaligen Trainer von Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea und Bayern München. Gegen Kroatien beginnt für England die Mission, den lang ersehnten WM-Triumph endlich zu verwirklichen.(dpa/ggg)