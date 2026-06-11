Kurz vor dem ersten Spiel bei der WM sorgt Haitis Nationalmannschaft für Schlagzeilen abseits des Platzes. Die FIFA untersagt ein Trikot-Detail – und zwinggt das Team wenige Tage vor dem Auftakt zum Handeln.

Dieses Trikot wird die Nationalmannschaft von Haiti bei der WM nicht tragen dürfen. IMAGO / ZUMA Press





Trikottausch schon vor dem ersten Anpfiff: Haiti muss noch vor dem WM-Auftakt gegen Schottland am Sonntag sein Trikotdesign ändern. Der Weltverband FIFA verbot kurzfristig die Darstellung einer Kriegsszene auf dem blauen Shirt.

Auf dem Trikot war die Illustration der Schlacht von Vertières aus dem Jahr 1803, die Haitis Unabhängigkeit sicherte, zu sehen. Das Dress hatte das Team schon in zwei Vorbereitungsspielen in Florida getragen, ehe die FIFA einschritt.

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Hersteller reagiert auf FIFA-Verbot für Haiti-Trikot

Der kolumbianische Hersteller Saeta teilte nun mit, dass er das Trikot überarbeitet habe, um den Bestimmungen zu entsprechen.

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Doch auch das ursprüngliche Shirt sei „nicht als politisches Statement“ gedacht gewesen, sondern nur „als Hommage an die Männer und Frauen, die jeden Tag für Haitis Zukunft kämpfen“, so das Unternehmen.

Haiti vor erster WM seit 52 Jahren

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Haiti startet am Sonntag (3 Uhr MESZ) in Boston gegen Schottland in seine erste Weltmeisterschaft seit 52 Jahren. Der Außenseiter aus der Karibik trifft in der Gruppe C zudem auf den fünffachen Weltmeister Brasilien und auf Afrikameister Marokko.

„Wir wissen, dass die Menschen vielleicht ein schlechtes Bild von unserem Land haben, dass es viele Probleme hat, aber das wird dem Land, den Menschen, meiner Familie so viel Gutes tun“, sagte Mittelfeldspieler Jean-Ricner Bellegarde vor dem Start bei AFP.

Im 26-köpfigen Kader Haitis steht auch Torhüter Josué Duverger vom Oberligisten FC Cosmos Koblenz.(sid/ggg)