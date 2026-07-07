Amadou Onana hat sich bei Belgiens Sieg gegen die USA offenbar ernsthaft verletzt. Im WM-Viertelfinale dürfte der frühere Hamburger sicher fehlen.

Mit schmerzverzerrtem Gesicht liegt Amadou Onana verletzt am Boden. Betreuer versorgen ihn im Spiel gegen die USA. IMAGO/Jan De Meuleneir

Belgien bangt vor dem WM-Viertelfinale gegen Spanien um Mittelfeldspieler Amadou Onana.

„Ich befürchte, Amadou fällt für das nächste Spiel im Turnier aus. Ich hoffe nicht, aber ich habe das Gefühl, dass er nicht dabei ist“, sagte Nationaltrainer Rudi Garcia nach dem 4:1 im Achtelfinale gegen die USA. Ex-HSV-Profi Onana war schon in der 21. Minute ausgewechselt worden. Laut „The Athletic“ wird sogar ein Kreuzbandriss und damit eine monatelange Pause befürchtet.

Das sind keine guten Nachrichten für ihn und für uns als Team. Rudi Garcia

Belgien ohne Onana gegen Spanien

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„Wir fürchten, es ist eine ernsthafte Verletzung. Das sind keine guten Nachrichten für ihn und für uns als Team“, sagte Garcia. Das Duell im Viertelfinale mit Europameister Spanien steigt am Freitag (21 Uhr/MESZ) in Inglewood bei Los Angeles.

Onana hatte sich gegen die USA in einer Aktion scheinbar das Knie verdreht. In der zweiten Halbzeit war er am Spielfeldrand zu sehen, als er an Krücken ging und eine Schiene ums rechte Bein trug. Schöne Geste: Stürmer Romelu Lukaku hielt nach seinem Treffer zum 4:1-Endstand ein Onana-Trikot hoch. (dpa/mkw)