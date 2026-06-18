Nach dem späten 1:0-Sieg gegen Panama reagierte Ghanas Trainer gereizt auf Fragen zu Thomas Partey. Auf seine Mannschaft war er stolz.

Carlos Queiroz war bester Laune. Eigentlich hätte Ghanas Nationaltrainer nach dem Last-Minute-Sieg gegen Panama (1:0) souverän reagieren können, doch als der 73-Jährige von einer Reporterin nach seinem fehlenden Mittelfeld-Star Thomas Partey gefragt wurde, reagierte Queiroz seltsam schnippisch.

„Sie waren doch beim Spiel, oder?“, raunzte Queiroz auf die Frage, inwiefern er durch das Fehlen Parteys die Taktik habe anpassen müssen – und wie sich die Abwesenheit des Mittelfeldspielers vom FC Villarreal auf die Leistung und die Moral der Mannschaft ausgewirkt habe: „Wenn Sie beim Spiel waren, dann haben Sie, glaube ich, die Antwort auf Ihre Fragen gesehen. Und ich denke, Sie könnten mir bessere Fragen stellen. Danke.“

Partey hatte den erfolgreichen WM-Auftakt Ghanas gegen Panama in Toronto verpasst. Wegen der Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn durfte der 33-Jährige nicht nach Kanada einreisen.

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Queiroz nach 1:0 gegen Panama: „Es war so tough und intensiv“

Vor der für ihn unangenehmen Frage hatte Queiroz mit den ekstatisch jubelnden Fans gefeiert und Ghanas WM-Party angeheizt. „Es war so tough und intensiv, dass sogar ich müde bin“, gab er nach dem Sieg unumwunden zu. Starspieler Antoine Semenyo von Manchester City meinte: „Ich denke, die Emotionen, als wir gefeiert haben, sagen alles.“

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Der Treffer des erst 20 Jahre alten Caleb Yirenkyi in der fünften Minute der Nachspielzeit entschädigte für ein lange maues Spiel, in dessen erster Halbzeit Ghana überhaupt nicht stattgefunden hatte. Panama war klar die bessere Mannschaft gewesen, ehe sich Semenyo und Co. nach der Pause massiv steigerten. „Zuerst mussten wir leiden, wir haben wie Krieger gekämpft“, sagte Queiroz bei ITV. „Wir haben das Spiel mit Köpfchen gewonnen.“ (sid/sil)