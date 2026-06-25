Am 29. Juni wartet in Foxborough ein Gruppendritter, Paraguay oder Australien sind wahrscheinlich – genau weiß man es aber erst nach dem Abpfiff des letzten Gruppenspiels.

Das DFB-Team bei der Nationalhymne im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste. IMAGO/Nico Herbertz

Die deutsche Nationalmannschaft muss sich nach den ersten Entscheidungen in der WM-Gruppenphase nur noch auf acht mögliche Gegner im Sechzehntelfinale einstellen.

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am 29. Juni (22.30 Uhr/MESZ) in Foxborough bei Boston auf einen Dritten aus den Gruppen A, B, C, D oder F. Am Mittwoch landeten Südkorea (A), Bosnien und Herzegowina (B) sowie Schottland (C) in ihren Gruppen auf Rang drei.

Deutschland gegen Australien oder Paraguay?

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In der Gruppe D kommen nur noch Australien und Paraguay für Tabellenplatz drei infrage, in Gruppe F noch drei Teams (Niederlande, Japan, Schweden). Die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.o.-Phase ein, bei der Verteilung gibt es insgesamt 495 verschiedene Szenarien.

Nach diesen Szenarien ist derzeit ein Duell mit dem Gruppendritten der Staffel D am wahrscheinlichsten - Australien und Paraguay treffen in der Nacht zu Freitag (4 Uhr MESZ/MagentaTV) aufeinander. Mit einem Remis würden höchstwahrscheinlich beide Teams ins Sechzehntelfinale einziehen, Paraguay wäre in diesem Fall Dritter.

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DFB-Team umgeht weitere große Nationen

Die Schotten aus Gruppe C sind ebenfalls ein wahrscheinlicher Gegner der DFB-Elf - sie werden die K.o.-Phase angesichts von drei Punkten und einem Torverhältnis von -3 aber sehr wahrscheinlich verpassen.

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Sicher ist bereits, welchen Teams die DFB-Auswahl auf dem Weg zu einem möglichen Finale aus dem Weg gehen würde: Durch die Ergebnisse am Mittwoch rutschten unter anderem Rekordweltmeister Brasilien und die Schweiz, die beide Gruppensieger wurden, in die andere Turnierhälfte. Auch auf Titelverteidiger Argentinien oder die USA könnte Nagelsmanns Team erst im Finale treffen.

Die DFB-Elf steht vorzeitig als Gruppensieger fest und trifft in ihrem abschließenden Vorrundenspiel am Donnerstag (22 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in East Rutherford auf Ecuador. (dpa/eli)