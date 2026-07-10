Jürgen Klopps anstehende Berufung zum Bundestrainer sorgt nicht nur für Begeisterung. Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ sieht die enge Verbindung des früheren Liverpool-Coachs zu Red Bull kritisch – und warnt.

Jürgen Klopp ist anscheinend nicht für alle die A-Lösung als Nagelsmann-Nachfolger. IMAGO / Nicolo Campo

Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ steht der Personalie Jürgen Klopp als möglichem Nachfolger von Julian Nagelsmann kritisch gegenüber. Grund dafür ist vor allem Klopps aktuelle Rolle als „Global Head of Soccer“ beim Red-Bull-Konzern.

Sollte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) „auf den kolportierten Deal“ mit dem Unternehmen einlassen, der Klopp angeblich auch im Amt des Bundestrainers als Werbepartner halten könnte, wäre dies „ein weiterer Kniefall vor dem Kapital“, sagte Sprecher Thomas Kesse.

Sorge um Werte des deutschen Fußballs

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Anstatt die Besonderheiten des deutschen Fußballs als Stärke zu begreifen und auf diesem Fundament nachhaltig Erfolge zu bauen, strebt man nach schnellen Ergebnissen und ist bereit, mit viel Geld und Integrität dafür zu zahlen.“ Thomas Kesse zum DFB-Bemühen um Klopp

„Anstatt die Besonderheiten des deutschen Fußballs als Stärke zu begreifen und auf diesem Fundament nachhaltig Erfolge zu bauen, strebt man nach schnellen Ergebnissen und ist bereit, mit viel Geld und Integrität dafür zu zahlen“, erklärte Kessen.

Dabei betonte der Sprecher, dass „Unsere Kurve“ die sportliche Dimension der möglichen Verpflichtung nicht bewerten wolle. „Sehr wohl sehen wir aber eine Dissonanz rund um die Wahrnehmung der öffentlichen Person Jürgen Klopp.“

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Zweifel an Klopps Verbindung zu Red Bull

Kessen verwies auf Klopps früheres Auftreten bei seinen Stationen in Mainz, Dortmund und Liverpool. „Wer sich in Mainz und Dortmund bodenständig gab und selbst in Liverpool noch als ‚the normal one‘ vorstellte, der passt nicht zum Feind des Volkssports Fußball – dem RB-Konzern“, sagte der Fanvertreter.

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Bevor man Klopp „als vermeintlichen Heilsbringer aufs Podest hebt“, wolle „Unsere Kurve“ an die kritischen Reaktionen und den „verspielten Kredit in weiten Teilen insbesondere der Dortmunder Anhängerschaft“ erinnern.

DFB sucht Lösung für Klopps Vertrag

Klopp besitzt bei Red Bull noch einen Vertrag bis 2029. Der DFB müsste den 59-Jährigen aus diesem Vertrag herauslösen, bemüht sich aber offenbar darum, ein solches Vorgehen bei der Verpflichtung eines Bundestrainers zu vermeiden.

Als mögliche Lösung gilt eine Variante, bei der Klopp auch während seiner Amtszeit als Nationaltrainer weiterhin für Red Bull werben dürfte. Diese Option soll bei ersten Gesprächen von allen Beteiligten favorisiert worden sein. (sid/ggg)