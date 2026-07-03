Jürgen Klopp will Nagelsmann-Nachfolger werden. Doch es gibt noch eine Hürde.

Noch als Experte bei der WM, wohl schon bald Bundestrainer: Jürgen Klopp IMAGO/Markus Ulmer

Jürgen Klopp hat erstmals Gespräche mit dem DFB über das Bundestrainer-Amt bestätigt.

„Ich bin mittlerweile mehr als aufgetankt, also ich bin bereit“, sagte Klopp bei MagentaTV und ergänzte, es müssten aber noch Dinge mit seinem jetzigen Arbeitgeber Red Bull geklärt werden. „Im Idealfall, gibt es am Ende nur Gewinner nach so einer Geschichte.“

Der deutsche Fußball steht jetzt natürlich an einem Wendepunkt. Jürgen Klopp

Klopp ist noch bei Red Bull angestellt

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Klopp kündigte „intensive Gespräche“ mit dem DFB an und führte bei MagentaTV aus:. „Weil natürlich die Probleme, die wir aktuell haben, nicht an der Personalie Julian Nagelsmann hängen. Julian ist ein außergewöhnlicher Trainer, das wird er in seinem Trainerleben noch ganz oft beweisen dürfen.“

Klopp sagte zudem über den Zustand der DFB-Teams: „Der deutsche Fußball steht jetzt natürlich an einem Wendepunkt. Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind.“

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Am Sonntag (22 Uhr) wird Klopp das WM-Achtelfinale zwischen Brasilien und Norwegen für MagentaTV (überträgt exklusiv) begleiten.



