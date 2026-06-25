Jürgen Klopp hat auf eine Frage zu Aussagen von Bastian Schweinsteiger als TV-Experte zum Fußball der Elfenbeinküste erst ausweichend und dann gereizt reagiert.

Jürgen Klopp hat auf eine Frage zu Aussagen von Bastian Schweinsteiger als TV-Experte zum Fußball der Elfenbeinküste erst ausweichend und dann gereizt reagiert.

Der langjährige Trainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund sprach in einem Video der Deutschen Welle (DW) am Rande der WM bei einem Medientermin in New York von einem ernsten Thema. „Und ich weiß nicht einmal, was man Angemessenes sagen sollte. Für afrikanische Menschen ist es eine Sache, für andere Menschen ist es eine andere“, sagte Klopp.

Rassistische Stereotype? Kritik an Schweinsteiger

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Nein, nein, ich habe keine Chance, ich habe keine Chance diese Frage zu beantworten. Jürgen Klopp

Wenige Tage zuvor war Schweinsteiger für Äußerungen über den Fußball der Elfenbeinküste kritisiert worden. Der frühere Nationalspieler und aktuelle ARD-Experte beschrieb das Spiel des deutschen Gruppengegners, wie in Videos zu sehen ist, als „bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, bisschen vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt ist. Wir müssen uns einstellen, dass es unberechenbar wird manchmal.“ Schweinsteiger wurde kritisiert, mit seinen Äußerungen rassistische Stereotype zu verbreiten.

Klopp, selbst als Experte für MagentaTV vor Ort, wurde von der Deutschen Welle darauf angesprochen. „Und jetzt wollen Sie das Thema weiterdrehen. Nein, nein, ich habe keine Chance, ich habe keine Chance diese Frage zu beantworten“, entgegnete Klopp. „Gott sei Dank dachte ich, niemand würde mich dazu befragen. Sie habe einen Moment gefunden und überraschenderweise sind Sie deutsch. Das überrascht mich so sehr. Danke ihnen sehr“, sagte Klopp grinsend und verließ die Interviewsituation. (dpa/eli)