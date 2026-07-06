Arsène Wenger warnt davor, Jürgen Klopp als alleinige Lösung für die Probleme des deutschen Fußballs zu sehen. Zwar traut er ihm viel zu, sieht aber tiefere strukturelle Defizite beim DFB.

Jürgen Klopp und Arsène Wenger standen sich elfmal an der Seitenlinie gegenüber. Fünfmal gewann Klopp, dreimal Wenger. picture alliance / dpa | Peter Powell

Trainer-Ikone Arsène Wenger hat davor gewarnt, den designierten Bundestrainer Jürgen Klopp als Heilsbringer für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zu verklären.

„Wird das ausreichen, um das Schicksal des deutschen Fußballs endgültig zu wenden? Ich bin mir nicht sicher, denn es gibt im Land einige tiefgreifende Probleme, die schon seit einiger Zeit bestehen“, sagte der 76 Jahre alte Franzose im Gespräch mit den Ex-Profis Toni und Felix Kroos in ihrer Sendung „Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe“ auf TikTok.

Kritik an fehlender Weltklasse

Anzeige

An Klopps Fähigkeiten hat Wenger derweil keinen Zweifel. Die etwas düstere Prognose für einen sportlichen Turnaround beim DFB begründete der ehemalige Trainer des FC Arsenal mit fehlender Weltklasse im Team.

Die WochenMOPO 27/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Ein Jahr Block-Prozess: Drama, Tränen und die Frage, wer lügt • Blutbad von Stade: Die rätselhafte Rolle der „Patentante“ • 16 Seiten Sport: Kann Klopp den deutschen Fußball retten? • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburgs schönstes Festival

„Gute Spieler brauchen einen großartigen Trainer, und großartige Trainer brauchen gute Spieler“, sagte Wenger. Immerhin: Kurzfristig könne Klopp Hoffnung freisetzen, Deutschland wieder an die absolute Spitze zu führen.

Anzeige

Zustimmung von Toni Kroos

Mit seinen klaren Worten fand Wenger, der bei der FIFA den Posten als Direktor für globale Fußballförderung innehat, bei seinem Gesprächspartner Toni Kroos Anklang.

Anzeige

„Wir sind uns zu 100 Prozent einig. Es mangelt ein wenig an Weltklasse-Spielern“, sagte Kroos und bekräftigte damit die Kritik an seinen Nachfolgern beim DFB.

Vertrauen in Klopp

Dass auch Klopp, der aktuell aus seinem Posten im Red-Bull-Kosmos losgeeist werden soll, als Bundestrainer entsprechende Weitsicht zeigen würde, hatte Wenger indes nicht bezweifelt.

„Er ist ein kluger Mann, und das weiß er auch. Er hat die Persönlichkeit, um wieder Hoffnung und Zuversicht zu wecken“, lobte Wenger.

Klopp fordert selbst Veränderungen

Klopp, der zuletzt 2018 mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League Wenger und seinen Gunners gegenüberstand, hatte bereits eine ähnliche Analyse vorgelegt.

„Wir müssen jetzt Dinge grundlegend verändern. Ob das am Ende dann ich sein werde oder wer auch immer das sein wird, das ändert nichts daran, dass die Veränderungen notwendig sind.“ (sid/ggg)