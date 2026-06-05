Schock für Julian Nagelsmann: Der Bundestrainer muss bei der Fußball-WM auf Shootingstar Lennart Karl verzichten. Der 18-Jährige erlitt im Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe gegen die USA in Chicago einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel. Das bestätigte der Deutsche Fußball-Bund am Freitagnachmittag (Ortszeit). Für den Offensivspieler des FC Bayern wird etwas überraschend der Leipziger Assan Ouédraogo nachnominiert.

„Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dass Karl noch jung sei und noch viele Turniere vor sich habe, sei „nur ein kleiner Trost“. Man hätte ihn „sehr gerne im Team gehabt“.

Ouédraogo rückt für Karl nach

In dieses rückt jetzt Ouédraogo. Der 20-Jährige absolvierte sein bisher einziges Länderspiel gegen die Slowakei (6:0) im November und erzielte dabei auch ein Tor. Danach wurde er von zwei Knieverletzungen gestoppt und gab erst Anfang April sein Comeback bei RB.

„Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte. Er ist ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen“, sagte Nagelsmann.

Am Samstag (20.30 Uhr MESZ/RTL) gegen die USA wird Ouédraogo noch fehlen – ebenso wie Manuel Neuer. Der Weltmeister von 2014 befindet sich nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung weiter im Belastungsaufbau. „Er ist auf dem Weg zu bester Fitness. Aber wir wollen noch kein Risiko eingehen“, sagte Nagelsmann und kündigte Neuers Einstieg ins Mannschaftstraining für die nächste Woche an.

Nagelsmann will gegen die USA „Emotionen aufsaugen“

Das Spiel am Samstag im mit über 60.000 Zuschauern ausverkauften Soldier Field in Chicago soll ungeachtet aller Personalsorgen ein echter Härtetest werden. „Es geht darum, die Emotionen aufzusaugen und im Turnier anzukommen“, sagte Nagelsmann, der den WM-Ernstfall simulieren will.

Dabei will er so weit wie möglich der Anfangsformation vertrauen, die auch beim Turnierauftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao für einen Raketenstart sorgen soll.

Der viermalige Weltmeister möchte seine Siegesserie fortsetzen und weiter an den Automatismen arbeiten. „Wir gehen das Spiel wie ein WM-Spiel an und wollen Selbstvertrauen sammeln“, sagte Kai Havertz, der von Nagelsmann bereits eine Einsatzgarantie im Sturmzentrum erhielt und erstmals seit November 2024 gemeinsam mit Florian Wirtz und Jamal Musiala als gefürchteter Dreizack wirbeln soll.

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Die USA mit dem ehemaligen Dortmunder Christian Pulisic betrachten Havertz und Nagelsmann als einen guten Gradmesser. Die Amerikaner seien eine „top Mannschaft“, so Havertz: „Es wird eine gute Probe für das erste Gruppenspiel, so werden wir es angehen. Wir wollen uns an die Atmosphäre, den Platz und die Umstände gewöhnen.“

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Nagelsmann erwartet „ein sehr emotionales Spiel“. Der Co-Gastgeber der WM würde allerdings keinen der drei Gruppengegner Curacao, Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) oder Ecuador „widerspiegeln“. (sid)