Mit Ironie reagiert Oliver Kahn auf den Ausgang des Falls von Folarin Balogun. Er ruft dabei auch das WM-Spiel gegen Brasilien 2002 wieder ins Gedächtnis.

Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn hat mit beißender Ironie auf den „Fall Balogun“ reagiert. „Da wir gerade die Fußball-Geschichte umschreiben, hätte ich noch einen kleinen Vorschlag: Kann die FIFA bitte die Gelbe Karte für Michael Ballack im WM-Halbfinale 2002 annullieren?“, schrieb der 57-Jährige am Dienstag in den sozialen Netzwerken.

Ballack hatte 2002 gegen Südkorea (1:0) seine zweite Gelbe Karte der Endrunde gesehen und war daher für das Endspiel gegen Brasilien gesperrt. Auch aufgrund dieses Falls entschied die FIFA später, Gelbe Karten nach dem Viertelfinale zu löschen.

Kahn erinnert an Gelbsperre für Ballack bei der WM 2002

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Kahn reagierte mit seinem Kommentar auf die umstrittene Aufhebung der Sperre von US-Nationalspieler Folarin Balogun nach dessen Roter Karte bei der WM.

Kahn hatte indes noch eine zweite Idee. „Wo wir schon dabei sind, könnten wir vielleicht auch das Finale gegen Brasilien wiederholen", schrieb der ehemalige Bayern-Profi. Deutschland hatte das Endspiel 0:2 verloren - das erste Gegentor durch Ronaldo fiel nach einem Patzer von Kahn, der zuvor ein überragendes Turnier gespielt hatte. (sid/mkw)