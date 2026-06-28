Bis zuletzt hofft der Iran als Gruppendritter aufs Weiterkommen und wird jäh enttäuscht. Auch andere Teams scheiden erst Tage nach ihrem letzten Spiel aus.

Shoja Khalilzadeh und seine Kollegen konnten am Tag nach ihrem dramatischen 1:1 gegen Ägypten, bei dem ein iranisches Tor in der Nachspielzeit wegen einer ganz knappen Abseitsstellung zurückgenommen worden war, nichts mehr machen und erlebten erneut ein herzzerreißendes Drama. picture alliance / AP Photo/Maddy Grassy | Maddy Grassy

Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt: Die aberwitzige Schlussphase beim Spiel zwischen Algerien und Österreich hat den Iran in ein unerwartetes und am Ende herzzerreißendes Gefühlschaos gestürzt. Nach dem späten Führungstreffer der Algerier (90.+3) wähnte sich das „Team Melli“ doch noch im Sechzehntelfinale der WM – ehe Sasa Kalajdzic die Iraner mit dem Ausgleich zum 3:3 (90.+6) aus allen Träumen riss. Der Iran hatte vergebens gezittert und muss als nur neuntbester Gruppendritter die Heimreise antreten. Aber nicht wegen einer „Schande von Kansas City“.

„Bei einem 3:3 kann niemand davon ausgehen, dass das jetzt ein Freundschaftsdienst für irgendjemanden war. Und mit den Wendungen in den letzten 90 Sekunden schon gar nicht. Es ist schade für den Iran. Aber der Modus ist so, wie er ist. Den kann man jetzt gut oder schlecht finden“, sagte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick.

Das iranische Team von Trainer Amir Ghalenoei hatte am Freitag (Ortszeit) zum Gruppenabschluss ein 1:1 gegen Ägypten geholt. Das dritte Remis und damit drei Punkte und eine ausgeglichene Tordifferenz reichten letztlich nicht. Einzig der Senegal schaffte es mit drei Punkten, aber eben einer positiven Tordifferenz in die nächste Runde. Schottland und Südkorea hatten am Samstag (Ortszeit) ebenfalls vergeblich gehofft und müssen wie schon zuvor Uruguay die Heimreise antreten. (sid/dpa/mp)