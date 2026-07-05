Ein US-amerikanischer Streaming-Star überrascht die mexikanische Nationalmannschaft im WM-Camp mit Luxusuhren im Millionenwert. Die Spieler reagieren zunächst begeistert – entscheiden sich dann aber für eine überraschende Rückgabe.

Mexikos Nationalspieler um Raúl Jiménez erreichten durch einen 2:0-Sieg gegen Ecuador das WM-Achtelfinale. picture alliance / firo Sportphoto / Mexsport | Isaac Ortiz

Mexikos Fußballer haben die Uhren, die ihnen ein amerikanischer Youtube-Star geschenkt hat, wieder zurückgegeben. Das teilte die Nationalmannschaft des WM-Mitgastgebers auf der Plattform X mit. Die Spieler hätten dies einvernehmlich beschlossen, hieß es.

Stephen Deleonardis, bekannt als „Steve Will Do It“, hatte die Mannschaft des WM-Mitgastgebers von Trainer Javier Aguirre mit Uhren einer weltbekannten Schweizer Luxusmarke beschenkt.

Der Internetstar, der dafür bekannt ist, auch mit seinem Reichtum zu protzen, war dafür extra ins WM-Camp im Süden von Mexiko-Stadt gekommen. Es habe sich „wie ein Lauffeuer verbreitet, die Fußballer hätten auch begeistert auf die Geschenke reagiert“, schrieb „Récord“ zunächst.

Laut „Excelsior“ soll sich der Gesamtwert der Uhren auf über eine Million US-Dollar, umgerechnet rund 875.000 Euro, belaufen haben. „Steve Will Do It“ hatte zuvor auf die Mexikaner im Sechzehntelfinale gegen Ecuador gewettet und gewonnen. Allein der Einsatz soll Berichten zufolge bei zwei Millionen US-Dollar gelegen haben. (dpa/ggg)