Mit seinen Paraden gegen Spanien wurde Kap Verdes Torhüter Vozinha zum WM-Helden auf dem Platz – und zum Social-Media-Star abseits davon. Der 40-Jährige verzeichnet inzwischen Millionen neue Follower bei Instagram und hat sogar Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich überholt.

Der Nationaltorwart von Kap Verde „Vozinha“ brachte eine absolute top Leistung gegen Spanien. IMAGO / Icon Sportswire

Der Instagram-Hype um Kap Verdes WM-Torhüter Vozinha nimmt einfach kein Ende. Nachdem der 40-Jährige am Tag der 0:0-Sensation gegen Spanien mit seinem Account schon von einigen Zehntausend auf fast drei Millionen Follower geklettert war, überholte er nun sogar Deutschlands Kapitän Joshua Kimmich.

Vozinha verzeichnete am Dienstagabend 8,8 Millionen Follower und damit rund 200.000 mehr als Kimmich.

Brasilianischer TV-Sender löst weltweiten Social-Media-Boom aus

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Angefangen hat es in Brasilien: Während des Spiels, an dessen Ende Vozinha zum Man of the Match gekürt wurde, hatte der brasilianische Sender Caze TV dazu aufgerufen, dem Torhüter mindestens 100.000 Follower zu verschaffen.

Der Aufruf entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit zu einem weltweiten Internetphänomen.

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Vom WM-Außenseiter zum internationalen Star

Der US-Sportsender ESPN feierte Vozinha als „einen der größten Stars der WM“, selbst koreanische Medien griffen die Geschichte auf.

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Vozinha, der erst mit 25 Jahren mit dem Profi-Fußball begonnen hatte, hatte Spaniens Stars mit zahlreichen Paraden entnervt.

Emotionale Momente nach dem historischen Remis gegen Spanien

Nach dem Abpfiff flossen Tränen bei dem Torwart, der an seine verstorbenen Großeltern und an seine in der Heimat weilende Mutter dachte. Das 0:0 gegen Spanien zählt zu den größten Erfolgen der kapverdischen Fußballgeschichte – und machte Vozinha weit über die Grenzen des kleinen Inselstaates hinaus bekannt.(sid/ggg)