Die FIFA steht kurz vor dem WM-Start wegen Visa-Problemen und Einreiseverboten unter Druck. Präsident Gianni Infantino reagiert nun auf die Kritik – und fordert mehr Gelassenheit. Doch seine Aussagen dürften nicht alle überzeugen.

Viele Fragen, wenig hilfreiche Antworten: Gianni Infantino auf einer FIFA-Pressekonferenz vor dem WM-Start IMAGO

Die verweigerte Einreise für den somalischen Schiedsrichter Omar Artan sorgt wenige Stunden vor dem Start der Fußball-WM weiter für Diskussionen. FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die Entscheidung der US-Behörden zwar als bedauerlich bezeichnet, zugleich aber betont, dass der Weltverband nicht über staatlichen Entscheidungen stehe.

Auf einer Pressekonferenz in Mexiko-Stadt sprach Infantino von einer „unglücklichen“ Situation. Die FIFA arbeite daran, Lösungen zu finden und die Hintergründe zu verstehen. Zugleich warb der Schweizer für einen sachlichen Umgang mit dem Fall.

Infantino fordert mehr Gelassenheit

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„Manchmal ist es gut, sich zu beruhigen und zu entspannen“, sagte der 56-Jährige. Wer sofort laut werde und Vorwürfe erhebe, erschwere oft die Suche nach einer Lösung. Die FIFA arbeite im Hintergrund an dem Thema und stehe im Austausch mit den beteiligten Stellen.

Manchmal ist es gut, sich zu beruhigen und zu entspannen. Gianni Infantino

Infantino machte deutlich, dass der Verband nur begrenzten Einfluss habe. „Wir sind nicht die Könige der Welt“, erklärte er. Regierungen und Sicherheitsbehörden träfen ihre eigenen Entscheidungen, die FIFA müsse diese respektieren.

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WM von Visa-Problemen überschattet

Der Fall Artan ist nicht der einzige Streitpunkt vor Turnierbeginn. Auch iranische Fans und Funktionäre hatten zuletzt Probleme bei der Einreise in die USA. Die Entwicklungen sorgen für Kritik an den Gastgebern und werfen Fragen zur Organisation des Turniers auf.

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Infantino bat dennoch um Vertrauen. Sicherheit habe oberste Priorität, sagte der FIFA-Präsident. Die Welt sei aktuell von Unsicherheit und Konflikten geprägt, weshalb Behörden entsprechende Maßnahmen ergreifen würden.

Schiedsrichter aus Somalia abgewiesen

Artan, der erst kürzlich zu Afrikas Schiedsrichter des Jahres 2025 gewählt worden war, gehörte zum offiziellen WM-Aufgebot der FIFA. Dennoch wurde ihm am Flughafen von Miami die Einreise verweigert.

Nach Angaben eines Vertreters des US-Außenministeriums soll der 34-Jährige Verbindungen zu mutmaßlichen Mitgliedern terroristischer Organisationen haben. Artan selbst widersprach den Vorwürfen und erklärte gegenüber der „New York Times“, er habe alle erforderlichen Dokumente bei sich gehabt.

Mit Blick auf die Kritik an der FIFA verwies Infantino auf die geplante Frauen-WM 2035 in Großbritannien. Es sei schließlich auch nicht vorstellbar, dass die FIFA der britischen Regierung vorschreibe, wer ins Land einreisen dürfe und wer nicht. Die Verantwortung liege letztlich immer bei den jeweiligen Staaten.(sid/ggg)