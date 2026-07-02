Seit 2018 erklärte Jürgen Klopp immer wieder, warum der Bundestrainer-Job (noch) nicht passt. Nun könnte es aber soweit sein.

Jürgen Klopp war bei der deutschen Nationalmannschaft schon mehrfach als Bundestrainer im Gespräch. Doch weder nach der Amtszeit von Joachim Löw (bis Juni 2021) noch nach dem Engagement von Hansi Flick (bis September 2023) übernahm der Ex-Coach von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool den Job. Wird Klopp nach dem blamablen WM-Aus nun Nachfolger von Julian Nagelsmann? Wir haben Aussagen von Klopp aus den vergangenen Jahren gesammelt. Ein Überblick:

August 2018

Jürgen Klopp in der „Welt am Sonntag“: „Sollte ich irgendwann einmal gefragt werden, und ich wäre verfügbar, dann würde ich darüber nachdenken. Ob ich mir in der aktuellen Situation, in der ich noch vier Jahre an den FC Liverpool gebunden bin, Gedanken mache, nur weil Deutschland gerade eine schlechte WM gespielt hat? Nein. Ich stehe nicht zur Verfügung.“

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Oktober 2019

Klopp bei MagentaTV: „Stand heute habe ich keine Lust. Ich könnte auch gar nicht hundertprozentig sagen, ob ich der Richtige wäre.“ Sollte sich die Frage irgendwann stellen, betonte Klopp, „würde ich dann darüber nachdenken - aber nicht jetzt schon“.

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Juli 2020

Klopp beim TV-Sender Sky: „Ich stehe hier noch vier Jahre unter Vertrag. Aus heutiger Sicht habe ich absolut vor, das auch mindestens zu erfüllen. Ich sage mindestens!“ Nach seiner Zeit als Coach sei es „sinnvoll, einen anderen Blick auf das Leben zu haben und sich nicht am Wochenende im Regen an die Seitenlinie zu stellen und sich mit anderen Trainern oder Mannschaften auseinanderzusetzen“.

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November 2020

„In Zukunft vielleicht“, sagte Klopp, ob er sich den Job vorstellen kann: „Jetzt? Nein. Ich hab keine Zeit, ich habe einen Job - einen ziemlich intensiven Job übrigens. Ich bin mir nicht sicher, ob mich überhaupt jemand gefragt hat, aber falls sie es nicht wissen, ich habe einen Job in Liverpool.“

Ich hab keine Zeit, ich habe einen Job - einen ziemlich intensiven Job übrigens. Jürgen Klopp 2020

März 2021

Klopp in der „Sport Bild“: „Das wäre ohne Frage eine große Ehre, aber es passt vom Timing her nicht. Ich kann nicht. Es tut mir sehr leid, falls ich Leute damit enttäusche. Aber ich kann nicht einfach aus meiner Verantwortung herausgehen.“

Klopp in einem Sky-Interview: „Dass ich gefragt wurde, ist erstmal eine Ehre. Aber ich sage: Nein, ich habe einen Vertrag, und selbst wenn Liverpool mich hier rausschmeißt: Wenn meine Zeit hier rum ist, werde ich erstmal ein Jahr Pause machen.“ Er bekräftigte: „So funktioniert das einfach nicht. Und dementsprechend: nein.“

Januar 2023

Klopp in der „Sport Bild“: „Ich habe es schon öfter gesagt: Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht.“

Juli 2023

„Der Nationaltrainer-Job ist und wäre eine große Ehre - das steht völlig außer Frage“, sagte Klopp bei einer Podiumsdiskussion der Unternehmensgruppe Fischer anlässlich des 75. Gründungstages des Konzerns: „Das Problem, das dem Ganzen entgegensteht, ist meine Loyalität. Ich kann Liverpool jetzt nicht einfach verlassen und sagen, ich übernehme mal ganz kurz Deutschland. Das funktioniert nicht und die Anfrage ist ja auch gar nicht da.“

März 2026

Klopp bei MagentaTV: „Im Moment denke ich da natürlich gar nicht drüber nach, es gibt zum Glück auch keinen Grund dafür.“

Juni 2026

Klopp bei MagentaTV: „Ich verstehe, dass mein Name genannt wird. Aber es ist nicht der Moment. Es gibt dazu nichts zu sagen.“ (dpa/eli)