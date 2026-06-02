Vater und Sohn? In diesem WM-Kader stehen ein 40- und ein 17-Jähriger

Guillermo Ochoa ist in den Kader von Mexiko berufen worden und stünde mit seiner sechsten WM-Teilnahme auf einer Stufe mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Der 40-Jährige wurde von Trainer Javier Aguirre erwartungsgemäß für das 26-köpfige Aufgebot benannt.

Auf sechs WM-Teilnahmen kam bisher noch kein Spieler. Mexiko eröffnet die WM am 11. Juni gegen Südafrika, trifft in der Gruppe A zudem auf Südkorea und Tschechien. Aktuell ist Ochoa hinter Raul Rangel Ersatztorwart. Im Gegensatz zu den Superstars aus Portugal und Argentinien kam der in Zypern spielende Schlussmann nur bei den Weltmeisterschaften in Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022 zum Einsatz.

Mexiko-Kader: Ochoa (40) und Mora (17) dabei

Bei den Turnieren in Deutschland 2006 und Südafrika 2010 war der 153-malige Nationalspieler ohne Spielminute.

Auf der anderen Seite der Altersskala nominierte Aguirre den erst 17 Jahre alten Mittelfeldspieler Gilberto Mora. Vom Alter her könnte er der Sohn von Ochoa sein.

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Mora würde bei einem Einsatz der jüngste mexikanische WM-Spieler aller Zeiten werden. In der WM-Geschichte kamen erst sieben Spieler im Alter von 17 Jahren zu einem Einsatz, darunter Brasiliens Ikone Pelé. (dpa/sil)