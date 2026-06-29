96 Minuten lang deutete alles auf eine Verlängerung hin zwischen Brasilien und Japan. Dann aber setzte sich der haushohe Favorit doch noch durch und steht im WM-Achtelfinale.

Viel hat nicht gefehlt zur Sensation. Eine Halbzeit lang hatte Japan den WM-Favoriten Brasilien am Rande einer Niederlage, der freche Außenseiter hoffte auf die erste dicke Überraschung in dieser K.o.-Phase. In der 96. Minute aber setzte sich doch die Qualität der klar favorisierten Brasilianer durch, der Rekordweltmeister drehte das zweite Sechzehntelfinale am Montag in Houston und zog mit einem unterm Strich etwas glücklichen 2:1 (0:1)-Last-Minute-Erfolg ins Achtelfinale ein. Und atmete erst einmal ganz, ganz tief durch.

Mats Hummels hatte es schon vorher geahnt. „Wenn ich tippen müsste, würde ich auf Japan setzen“, sagte der 2014er-Weltmeister in seiner Funktion als Experte bei Magenta TV – sehr zur Überraschung von Moderatorin Laura Wontorra. „Wow, das ist mutig“, entgegnete sie, und Hummels begründete: „Sie werden zeigen, warum alle Mannschaften versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Und ich denke, Kaishu Sano kann dabei vielleicht eine entscheidende Rolle spielen.“

Mainz-Profi Sano schießt Japan gegen Brasilien in Führung

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Nicht umsonst wurde der Ex-Nationalspieler von der Telekom als WM-Experte verpflichtet. Denn: Fast alles, was Hummels vorhergesagt hatte, traf ein – inklusive seiner Prognose über Sano vom 1. FSV Mainz 05. Zwar machte Brasilien über weite Strecken das Spiel und hatte phasenweise über 70 Prozent Ballbesitz, Durchschlagskraft und Konsequenz in der Offensive jedoch ließ der fünffache Weltmeister vermissen. Zu kompakt und zu diszipliniert verteidigte die japanische Defensive.

Stattdessen lauerten die Japaner, die nie zuvor ein K.o.-Spiel bei einer WM gewinnen konnten, auf seltene Konterchancen – und eine solche gab es in der 29. Minute. Eben jener Sano fing einen Fehlpass von Danilo im Mittelfeld ab, dribbelte sich durch die brasilianische Hälfte und vollstreckte mit einem sehenswerten Distanzschuss zur überraschenden Führung für den Außenseiter. Ein empfindlicher Rückschlag für die Seleção vor den Augen ihres Ex-Superstars Ronaldinho, der die Partie live im NRG Stadium in Houston verfolgte.

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Japan bejubelt das 1:0 im WM-Sechzehntelfinale gegen Brasilien. IMAGO/JOERAN STEINSIEK

Schon Ende vergangenen Jahres hatte Brasilien in einem Testspiel in Tokio mit 2:3 gegen Japan verloren. Damit sich das nicht wiederholte, reagierte Star-Trainer Carlo Ancelotti prompt auf das drohende WM-Aus, brachte mit Endrick einen neuen Stürmer und schickte Neymar zum Aufwärmen. Und er ordnete in der Halbzeit volle Offensive an. Das zeigte Wirkung: Erst parierte Japans Torhüter Zion Suzuki noch glänzend gegen einen Kopfball von Bruno Guimarães (52.), dann retteten Suzuki und Hiroki Ito gemeinsam auf der Linie gegen Casemiro (54.). Brasilien feuerte eine Flanke nach der anderen in den japanischen Strafraum, erhöhte den Druck maximal.

WM-Favorit Brasilien erhöht nach der Pause den Druck

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Mit der elften (!) Offensivaktion in den ersten elf Minuten nach Wiederanpfiff war der Widerstand der Ostasiaten schließlich gebrochen. Casemiro köpfte aus kürzester Distanz zum Ausgleich ein (56.) und brachte Brasilien zurück ins Spiel. Die wollten jetzt mehr: Nur zwei Minuten später scheiterte Vini Jr. nach einer sehenswerten Einzelaktion am Pfosten (58.). Japan kam in dieser Phase fast gar nicht mehr aus dem eigenen Strafraum raus.

Der Dank geht nach oben: Casemiro jubelt über seinen Ausgleichstreffer kurz nach der Halbzeit. IMAGO/Carlos Ramirez

Daran änderte sich im weiteren Verlauf der Partie kaum noch etwas. Brasilien schraubte seinen xGoals-Wert auf knapp unter 2, hatte am Ende 21:5 Torschüsse – und erzwang letztlich das späte Siegtor. Gabriel Martinelli sorgte mit seinem Schlenzer in der sechsten Minute der Nachspielzeit dafür, dass die Südamerikaner schon zum 16. Mal in ihrer WM-Geschichte einen 0:1-Rückstand noch drehen konnten. Ein knapper Sieg, vielleicht auch ein etwas glücklicher, aber das wird der Seleção am Ende egal sein. Was zählt, ist der Einzug ins Achtelfinale.

Dort trifft Brasilien nun am Sonntag (22 Uhr MESZ) auf den Sieger der Partie Elfenbeinküste gegen Norwegen, die sich am Dienstag um 19 Uhr deutscher Zeit duellieren. Japan wird dann schon wieder auf dem Heimweg sein. Das Team von Trainer Hajime Moriyasu scheidet als letzte asiatische Mannschaft aus diesem Turnier aus – von Australien abgesehen, das bekanntermaßen ja auch in der asiatischen Qualifikation spielt.