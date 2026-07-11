Jürgen Klopp hat eine kuriose Anekdote über gescheiterte Transfergespräche mit Kylian Mbappé erzählt. Der Ex-Liverpool-Coach berichtete von einem geheimen Treffen im Privatjet – und verriet weitere Details.

Jürgen Klopp blickte vor dem WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko, das der Favorit letztlich mit 2:0 für sich entschied, mit gemischten Gefühlen auf die französische Mannschaft – auch aus Transfergründen.

„Für mich ist es gerade extrem hart“, sagte der MagentaTV-Experte vor dem Anpfiff und verriet: „Ich habe mit drei Spielern von denen schon mal verhandelt und habe sie nie bekommen.“ Gemeint waren Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Adrien Rabiot.

Geheimes Treffen mit der Familie Mbappé

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Besonders ausführlich erinnerte sich Klopp an die Gespräche mit Mbappé, die noch vor dessen Wechsel zu Paris Saint-Germain stattgefunden hatten.

Ich habe mit drei Spielern von denen schon mal verhandelt und habe sie nie bekommen.“ Jürgen Klopp über Frankreichs Nationalspieler

„Bei Mbappé war es, bevor er nach Paris gegangen ist. Das waren ungefähr 500 Millionen Euro, der teuerste Nicht-Transfer, den wir je getätigt haben“, erzählte Klopp. „Von Blackpool nach Nizza geflogen. In Nizza die ganze Familie Mbappé rein, Privatflieger mit fünf Zimmern. Dann sind wir im Kreis geflogen und haben lecker gegessen. Wir durften nicht gesehen werden.“

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Klopps Handy kaputt – Dembélé nicht verpflichtet

Der damalige Trainer des FC Liverpool ergänzte: „Es war super – und dann ist er nach Paris gegangen.“ Mbappé wechselte 2017 von der AS Monaco zu Paris Saint-Germain.

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Auch die Verhandlungen mit Ousmane Dembélé blieben erfolglos. Der Offensivspieler stand damals noch bei Stade Rennes unter Vertrag.

„Ich weiß nicht, ob der überhaupt wusste, wer wir waren“, sagte Klopp. „Dann ist mir das Handy auf den Boden gefallen. Der einzige Outcome an dem Abend war: Mein Handy war kaputt.“ Dembélé entschied sich schließlich für einen Wechsel zu Borussia Dortmund. (sid/ggg)