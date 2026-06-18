Die DFB-Rückkehr von Manuel Neuer könnte nach der WM bereits wieder beendet sein. Das kündigte der 40-Jährige zumindest an, ließ sich dabei aber auch ein kleines Hintertürchen offen.

Manuel Neuer plant nach der Fußball-WM seinen erneuten Abschied aus der deutschen Nationalmannschaft. „Für mich steht es im Prinzip fest, dass es mein letztes Turnier ist. Ich habe jetzt nicht vor, in zwei Jahren bei einer Europameisterschaft zwischen den Pfosten zu stehen“, sagte der 40-Jährige am Donnerstag in Winston-Salem.

Nach der Heim-EM 2024 hatte der Weltmeister von 2014 seinen Rücktritt aus der DFB-Auswahl verkündet. Für die WM holte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann aber überraschend zurück. Das sei für ihn „ein Geschenk“. Einen „gewissen Zeitpunkt“ für die Kehrtwende könne er „gar nicht benennen“, so Neuer: „Das hat sich einfach so entwickelt. Das hat auch mit meiner Leistung zu tun, nachdem ich aus der Verletzung zurückgekommen bin.“

Neuer: „Möchte mich damit nicht beschäftigen“

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Ein kleines Hintertürchen ließ sich Neuer für die Zeit nach der WM aber offen, auch wenn er einräumte, dass die zwei Jahre seit der EURO „eine zu hohe Belastung für mich gewesen“ wären. Neuer hatte bis zuletzt immer wieder mit Wadenproblemen zu kämpfen. „Ich möchte mich dahingehend auch mit nichts mehr in diese Richtung beschäftigen, weil ich nach vorne schaue und mich auf alle Spiele freue. Ich denke nicht an irgendeinen Abschied von einem besonderen Trikot.“

Mit seinem dann 21. Einsatz löst der Kapitän des FC Bayern im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Cote d'Ivoire) am Samstag (22.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Toronto den Franzosen Hugo Lloris als WM-Rekordtorhüter ab. (sid/lam)