Das war sie also, die WM-Reise der deutschen Nationalmannschaft. Völlig überraschend schied die DFB-Elf gegen Paraguay aus. Deutschland dominierte das Spiel, agierte aber zu leb- und ideenlos. Vor der Halbzeit gerieten sie durch Julio Enciso in Rückstand (42.). Nach der Pause glich Kai Havertz nach Vorarbeit von Florian Wirtz zum 1:1 aus (55.). Erst in der Verlängerung startete das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann aktiver zu spielen. Einen Aufreger gab es in der Verlängerung um ein zurückgenommenes Tor von Jonathan Tah (102.), das schnell für viele Diskussionen sorgte. Im Elfmeterschießen waren drei verschossene Elfmeter der Deutschen zu viel. Nach der Partie herrschte Ratlosigkeit und Trauer bei den deutschen Spielern. Hier der MOPO-Liveticker zum Nachlesen:

Deutschland – Paraguay: Das WM-Spiel im Liveticker