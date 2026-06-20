Yan Diomande von RB Leipzig ist der Star der Elfenbeinküste. Doch „der Deutsche“, wie er in der Heimat genannt wird, hat traurige Zeiten hinter sich.

Er zählt zu den hellsten Sternen, die in der vergangenen Bundesliga-Saison aufgingen. So, wie Yan Diomande im Trikot von RB Leipzig seine Gegenspieler reihenweise vernaschte, will er am Samstag auch mit der Elfenbeinküste gegen das DFB-Team auftrumpfen. Er selbst ist mit seinen Gedanken allerdings schon ein paar Runden weiter – und auch immer wieder bei seiner toten Schwester.

Seinen Spitznamen hat Diomande schon weg, dagegen wird er sich nicht mehr wehren können. „The German“ nennen sie ihn in der Heimat, den Deutschen, weil er so großen Wert auf Pünktlichkeit lege. Das fällt in einem Land, in dem die Uhren gern auch mal anders ticken, schon auf. Diomande aber ist seiner Zeit schon eine ganz Weile voraus.

Yan Diomande ist mittlerweile 90 Millionen Euro wert

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Zwölf Treffer und neun Assists steuerte der 19-Jährige in der abgelaufenen Saison für RB bei und steigerte seinen Marktwert nach nur einer Saison in Deutschland auf 90 Millionen Euro. Schon locken die großen Klubs wie der FC Liverpool. Diomande aber bleibt gelassen. Weil er es sich erlauben kann. Es stehen ja eh alle Schlange für ihn.

Die WM soll für Diomande der nächste Schritt sein – und lange andauern. „Als kleiner Junge war es immer mein Traum, bei einer WM zu spielen“, sagte er vor dem Turnier in den RB-Klubmedien. „Ich bin glücklich und stolz auf mich.“ Mit der Gruppenphase will er sich nicht allzu lange aufhalten. Diomandes Blick geht nach vorn: „Ich will gegen die Besten der Welt spielen: Frankreich, Brasilien, Argentinien. Auch gegen Norwegen würde ich gern spielen, wegen Nusa“, seinen Leipziger Teamkollegen.

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Diomande verlor seine Schwester Roxane (†15)

Deutschland, das Land, in dem er reifte, soll nur ein Zwischenschritt sein. In Gedanken wird Diomande am Samstag aber auch bei seiner Schwester Roxane sein. Sie verstarb im Frühjahr 2025, kurz vor seinem Profi-Debüt für den spanischen Verein Leganés, nachdem ihr auf einer Party etwas ins Getränk gemixt wurde. Roxane wurde nur 15 Jahre alt. Das Magazin „The Players Tribune“ veröffentlichte nun einen Brief des RB-Stars an seine tote Schwester. „Heute fühle ich nichts mehr“, lauten einige seiner Worte. „Es ist, als wäre ich gar kein Mensch mehr. Seit deinem Tod bin ich leer.“

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Der Fußballplatz sei der einzige Ort, „an dem ich mich noch zu Hause fühle“, schreibt Diomande. Das sieht man. In jedem Spiel. Es ist auch das Ventil für den Schmerz, den das Supertalent täglich spürt.