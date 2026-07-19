Der frühere spanische Weltmeister Joan Capdevila hatte wegen verweigerter Einreise in die USA um Hilfe gebeten. Kurz vor dem WM-Endspiel gegen Argentinien gibt es nun die Wende: Der Ex-Nationalspieler ist auf dem Weg zum Finale.

Joan Capdevila hat es nach seinem Hilferuf an Donald Trump doch noch geschafft zum WM-Finale. Sein ehemaliger spanischer Auswahlkollege Marcos Senna postete bei Instagram ein Foto der beiden, im Hintergrund ein Flieger. Dazu der Kommentar: „Kurs auf den zweiten Stern.“

Gemeint ist damit der zweite Stern, den die spanische Nationalmannschaft für einen Erfolg heute Abend (21 Uhr MESZ/ZDF und Magenta TV) im WM-Endspiel gegen Argentinien bekommen würde. Den bisher einzigen WM-Titel gewannen die Iberer 2010.

Joan Capdevila: Einreiseprobleme vor dem WM-Finale

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Ich brauche Hilfe, Donald Trump!“ Joan Capdevilla

Damals auch mit Capdevila, der sich wegen seiner Einreiseprobleme sogar an den US-Präsidenten gewandt hatte. „Ich brauche Hilfe, Donald Trump“, hatte der frühere Welt- und Europameister auf der Plattform X geschrieben.

Capdevilla war die elektronische Reisegenehmigung ESTA, die für visumfreie Einreisen in die USA für Bürger bestimmter Nationen verpflichtend ist, verweigert worden. Beim Radiosender Cope vermutete der 48-Jährige, dass es an einem Legendenspiel der spanischen Liga 2016 in Iran lag. Warum es nun doch klappte mit der Einreise, blieb vorerst ungeklärt. (dpa/ggg)