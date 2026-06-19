Hunderte Fußball-Anhänger sind vor dem WM-Spiel zwischen Mexiko und Südkorea auf das Gelände beim bereits überfüllten Fanfest in der westmexikanischen Stadt Guadalajara gestürmt. Nachdem sie einen Zugang aufgebrochen hatten, wurden sie Berichten örtlicher Medien zufolge von der Polizei gestoppt. Mögliche Verletzte und Festnahmen wurden zunächst nicht gemeldet.

Das Fanfest im historischen Zentrum der Stadt habe seine Kapazitätsgrenze von mehr als 50.000 Menschen erreicht, teilte der Zivilschutz mit. Die Behörden riefen die Fans dazu auf, das Spiel an einem der anderen vorgesehenen Orte oder in Restaurants und Bars zu verfolgen. „Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit aller“, hieß es vom Zivilschutz bei X.

Tausende Fans auf dem Zócalo-Platz

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Auch in Mexiko-Stadt versammelten sich trotz zwischenzeitlichen Regens Tausende Fans auf den Straßen, um die Partie gemeinsam auf dem riesigen Zócalo-Platz und an elf weiteren Orten mit Großbildschirmen im historischen Zentrum zu verfolgen. Gleichzeitig demonstrierten Angehörige der rund 130.000 Menschen, die im Land vermisst werden, in der mexikanischen Hauptstadt und in Guadalajara friedlich.

Mexiko hat derweil vorzeitig den Gruppensieg perfekt gemacht. In Guadalajara siegte „El Tri“ in einer zähen Partie mit 1:0 (0:0) gegen Südkorea, feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel und steht als erstes Team in der K.o.-Runde. Dort wartet zum Auftakt ein weiteres „Heimspiel“.

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Mexiko macht Gruppensieg vorzeitig klar

Luis Romo erzielte nach einem Bock von Südkoreas Torhüter Seung-gyu Kim den goldenen Treffer (50.) für Mexiko, das im Sechzehntelfinale am 1. Juli im legendären Aztekenstadion auf einen Gruppendritten treffen wird. Für den zweimaligen Asienmeister Südkorea um Kapitän Heung-Min Son geht es im abschließenden Vorrundenspiel der Gruppe A am 24. Juni gegen Südafrika nun um alles. Parallel empfängt Mexiko das noch sieglose Tschechien.

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Beide Nationen waren mit Auftaktsiegen ins Estadio Akron, gelegen im Vorort Zapopan der Millionenstadt Guadalajara, angereist. Mexiko hatte das denkwürdige Eröffnungsspiel der XXL-WM inklusive drei Platzverweisen im Aztekenstadion mit 2:0 gegen Südafrika gewonnen, Südkorea Tschechien mit 2:1 besiegt. (dpa/sid/sil)