„Hört auf mit dem Quatsch“: Nagelsmann reagiert gereizt auf Kerner-Frage

Julian Nagelsmann war nach der Niederlage gegen Ecuador genervt. Im TV-Interview wollte er nicht zu tief in die Analyse gehen und ließ sich einen als Frage formulierten Vorwurf nicht gefallen.

Diese Niederlage blieb sportlich ohne Folgen und dennoch ärgerte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann gewaltig. Das machte der DFB-Coach nach der verdienten 1:2-Niederlage gegen Ecuador deutlich. Dabei reagierte er im Magenta-Interview nach dem Spiel gereizt auf eine Frage von Moderator Johannes B. Kerner.

Kerner wollte unbedingt wissen, was falsch gelaufen war während des schwachen DFB-Auftritts in New York. Zu keiner Zeit hatte die DFB-Auswahl wirklich ins Spiel gefunden – und das trotz früher Führung durch Leroy Sané (2.). „Harakiri“, war es danach, befand Nagelsmann bei der ersten Analyse, die er aber primär zunächst mit seiner Mannschaft besprechen wollte. Ihn nervte vor allem das Durcheinander in der Phase nach der Führung, als seine Mannschaft vor allem im defensiven Umschalten zunehmend die Ordnung verlor. Ein sich in diesem Turnier durchaus wiederholendes Muster.

Spieler widersprechen Nagelsmann

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Kerner ließ aber nicht locker, wollte wissen, ob die Ausgangslage entscheidend für die Dynamik des Spiels war. Für Ecuador ging es um alles, Deutschland war bereits als Gruppenerster durch. „Bitte hört auf mit dem Quatsch“, schnauzte Nagelsmann zurück. „Ich kann jetzt keinem Spieler sagen, er hat nicht Gas gegeben“, sagte der Bundestrainer. „Nee, die wollten es nicht mehr“, sagte der 38 Jahre alte Cheftrainer. „Die haben halt ein bisschen mehr Risiko genommen in vielen Aktionen.“

Das sahen seine Stars teilweise anders. „Für sie ging es noch um alles“, sagte zum Beispiel Joker Deniz Undav, der in der 60. Minute kam, aber dieses Mal ohne Impact blieb. „Man hat gesehen, dass sie es mehr wollten.“ Das fand auch Jamal Musiala so, der das in sämtlichen Zweikämpfen auch zu spüren bekam. „Die haben mehr Hunger gehabt, das Spiel zu gewinnen.“

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Nagelsmann nennt DFB-Mängelliste

Einig waren sich alle dabei, dass es besser werden muss in der K.o.-Phase. Nagelsmann ließ sich dann doch eine kleine Mängelliste entlocken. Bei eigenem Ballbesitz „gab es keine Struktur mehr“, die Umschaltmomente bemängelte er ebenso. Dann gab es doch zu, dass die für ihn entspannte Ausgangslage Einfluss auf das Spiel hatte. „Bewusst“ habe sich die deutsche Mannschaft phasenweise in einem tieferen 5-4-1-Block positioniert, weil das im weiteren Turnierverlauf noch wichtig werden könnte, verriet Nagelsmann. Auch die Wechsel wären in einer anderen Konstellation andere gewesen. Auch um „müde Beine“ zu schonen.

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Wie ausgeruht die DFB-Stars im Sechzehntelfinale am Montag (22.30 Uhr MESZ) in Foxborough bei Boston sind, wird sich zeigen. Gegen wen es nun als nächstes geht, ist noch offen. Die interne Analyse des Ecuador-Dämpfers dürfte aber ziemlich sicher etwas umfangreicher und deutlicher ausfallen als die vor den TV-Kameras.