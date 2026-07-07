Der Neuaufbau beim DFB nimmt Fahrt auf – und Uli Hoeneß bringt einen weiteren prominenten Namen ins Spiel. Der Bayern-Ehrenpräsident hält Per Mertesacker für die ideale Besetzung einer Führungsrolle.

Per Mertesacker fungiert bei dieser WM als TV-Experte für das ZDF. IMAGO / Jan Huebner

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom FC Bayern hat sich für ein Engagement von Per Mertesacker beim DFB starkgemacht. „Wenn man acht Jahre lang bei Arsenal war, muss man etwas können – und genau das ist es, was wir jetzt brauchen“, sagte der Münchner Patron der „Bild“.

Mertesacker (41) habe als ehemaliger Profi „große internationale Erfahrung“, betonte Hoeneß (74). „Er hat immer gezeigt, wie gut er mit Menschen umgehen kann. Und: Er würde es niemals des Geldes wegen machen, sondern weil es ihn reizt, mit seiner Leidenschaft etwas aufzubauen und voranzubringen.“

Hoeneß lobt Erfahrung und Charakter vom Mertesacker

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Genau solche Persönlichkeiten brauche der DFB jetzt. „Diese Leute, die sich selbst hochgedient haben und bereit sind, hart zu arbeiten, brauchen wir jetzt“, sagte Hoeneß.

Er hat immer gezeigt, wie gut er mit Menschen umgehen kann. Und: Er würde es niemals des Geldes wegen machen, sondern weil es ihn reizt, mit seiner Leidenschaft etwas aufzubauen und voranzubringen. Uli Hoeneß

Auch Mertesackers Auftritte als TV-Experte im ZDF lobte der langjährige Bayern-Manager: „Alles, was Per Mertesacker im Fernsehen sagt, hat Hand und Fuß. Er ist nie beleidigend und trotzdem kritisch.“

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Mertesacker offen für DFB-Aufgabe

Mertesacker hatte seine Bereitschaft, im Zuge des Neuaufbaus nach dem erneuten WM-Desaster einen Posten beim DFB zu übernehmen, bereits signalisiert.

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„Irgendwann mal beim DFB zu arbeiten und dem deutschen Fußball, dem ich so viel zu verdanken habe, etwas zurückzugeben, reizt mich. Dafür stehe ich natürlich zur Verfügung“, sagte der Weltmeister von 2014.

Rettig-Nachfolger wird gesucht

Der frühere Nationalspieler leitete acht Jahre lang erfolgreich die Akademie des englischen Meisters FC Arsenal. Eine vergleichbare Führungsposition wird beim DFB zum Jahresende frei: Andreas Rettig gibt dann seinen Posten als Geschäftsführer Sport, zuständig für die Nationalmannschaften und die Akademie, ab. (sid/ggg)