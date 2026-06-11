Blitze, Sturmwarnungen und Spielunterbrechungen: Schon der letzte Test der Engländer wurde zur Wetterprobe. Nationaltrainer Thomas Tuchel zeigt sich unbeeindruckt – doch die Bedingungen könnten auch bei der WM zur echten Herausforderung werden.

Überrascht war Thomas Tuchel keineswegs. „Das war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was passieren kann“, sagte der Nationaltrainer Englands nüchtern, nachdem der finale WM-Test seiner Auswahl wegen eines Gewitters erst mit einer satten Stunde Verspätung begonnen hatte. Donnergrollen, Blitzeinschläge, verspäteter Anpfiff: Was Tuchel und seine Engländer am Mittwoch in Orlando/Florida erlebten, könnte sich während des Turniers noch mehrfach wiederholen. Und mitunter drastische Auswirkungen haben.

Die Fußball-Weltmeisterschaft findet mitten in der Hochphase der Gewittersaison in den USA statt. Gleich an mehreren Spielorten drohen heftige Unwetter – darunter auch die texanische Stadt Houston, wo die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Sonntag (19 Uhr, ARD/MagentaTV) ihr Auftaktspiel gegen Curacao bestreitet.

WM im Gewittergürtel der USA

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Der Test der Engländer gegen Costa Rica (3:0) hätte am Mittwoch bereits um 16 Uhr Ortszeit angepfiffen werden sollen, Blitzeinschläge in der Nähe des Stadions hatten das jedoch unmöglich gemacht. Bereits am vergangenen Wochenende war das Testspiel des WM-Teilnehmers Saudi-Arabien gegen Puerto Rico in Austin/Texas wegen eines Gewitters für fast zwei Stunden unterbrochen worden.

Wir waren uns der Situation schon vorher bewusst – jetzt erleben wir sie. Thomas Tuchel

„Wir waren uns der Situation schon vorher bewusst – jetzt erleben wir sie“, sagte Tuchel nach der Partie gegen Costa Rica bei ITV: „Das ist kein Problem. Wir haben es schon im Hotel bemerkt, daher war es unkompliziert.“

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Unterbrechungsregeln und Hitzebelastung als zusätzliche Gefahr

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Kompliziert könnte es jedoch werden, wenn ein Gewitter während eines WM-Spiels über mehrere Stunden anhält. Wird im Umkreis von acht Meilen um ein WM-Stadion ein Blitzeinschlag registriert, muss das Spiel unterbrochen werden. Es folgt ein Countdown von 30 Minuten, nach dessen Ablauf weitergespielt werden kann. Vorausgesetzt, es kommt währenddessen nicht zu einem erneuten Blitzeinschlag – dann wird die Uhr auf 30 Minuten zurückgesetzt.

Schon bei der Klub-WM in den USA im vergangenen Jahr hatte es durch Gewitter mehrfach lange Verzögerungen gegeben. Ein Extrembeispiel war die Partie zwischen Chelsea und Benfica in Charlotte, die fünf Minuten vor Spielende für knapp zwei Stunden unterbrochen wurde. Für den damaligen Chelsea-Coach Enzo Maresca ein „Witz.“

Doch nicht nur Gewitter sorgen für Probleme. Auch die Hitze stellt Spieler und Teams vor große Belastungen. Die Forschungsgruppe „World Weather Attribution“ erwartet, dass die „Wet-bulb globe temperature“ bei 26 der 104 WM-Spiele über 26 Grad steigen wird – ein Bereich mit erhöhtem Gesundheitsrisiko.

Dortmund-Trainer Niko Kovac verglich seine Spieler bei der Klub-WM im vergangenen Jahr wegen der hohen Temperaturen mit „Grillhähnchen“. Und Bundestrainer Julian Nagelsmann klagte kurz nach Ankunft des DFB-Trosses in den USA bereits über Halsschmerzen – ausgelöst durch die allgegenwärtigen Klimaanlagen.

Wer am 19. Juli in New York Weltmeister werden will, muss sich also nicht nur sportlich durchsetzen, sondern auch das nordamerikanische Sommerwetter überstehen.(sid/ggg)