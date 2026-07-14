Argentinien läuft im WM-Halbfinale gegen England im Auswärtstrikot auf. In der Heimat weckt die Farbwahl Erinnerungen an legendäre Siege gegen die Three Lions.

Der dunkelblaue Dress soll Lionel Messi und den Argentiniern Glück bringen. IMAGO / ZUMA Press

Argentiniens Fußballer um Superstar Lionel Messi dürfen im WM-Halbfinale gegen England in ihrer „Glücksfarbe“ auflaufen. Der Titelverteidiger wird am Mittwoch (21 Uhr MESZ/ARD und MagentaTV) in Atlanta im dunkelblauen Auswärtstrikot spielen – und weckt in der Heimat damit bereits gute Erinnerungen an die bisherigen WM-Duelle mit den Three Lions.

In Dunkelblau hatte Argentinien die legendären WM-Siege gegen England in den Jahren 1986 und 1998 gefeiert.

Erinnerungen an Maradonas „Hand Gottes“

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Im Viertelfinale des Turniers 1986 schrieb Diego Maradona mit seinem Treffer mit der „Hand Gottes“ Fußballgeschichte. Zwölf Jahre später gewann Argentinien im Achtelfinale nach Elfmeterschießen.

1966 und 2002, als die Südamerikaner in ihren traditionellen himmelblau-weißen Trikots aufliefen, schieden sie gegen England aus.

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Aberglaube vor dem Halbfinale

Von einem „Trikot voller großartiger Erinnerungen“ schrieb die Zeitung „Clarin“. In anderen argentinischen Medien kam bereits das Thema Aberglaube auf. Der Verband sei mit dem Wunsch an die FIFA herangetreten, in Dunkelblau spielen zu dürfen, hieß es.

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Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada lief Argentinien bislang einmal im Auswärtstrikot auf. Gegen Jordanien gewannen Messi und seine Teamkollegen in der Gruppenphase mit 3:1. (dpa /ggg)