Traumtor von Shomurodov, Comeback der DR Kongo: Die Afrikaner besiegen Usbekistan nach Rückstand klar und kommen bei der WM eine Runde weiter.

Am Ziel der Träume: Doppeltorschütze Yoane Wissa (M.) feiert mit seinen Teamkollegen den Einzug ins Sechzehntelfinale. picture alliance / AP Photo/Stew Milne | Stew Milne

Historischer Erfolg für die Demokratische Republik Kongo: Dank einer unwiderstehlichen Aufholjagd sind die Zentralafrikaner erstmals in die K.o.-Runde der Fußball-WM gestürmt. Das Team um Torjäger Yoane Wissa besiegte Turnierneuling Usbekistan in Atlanta zum Abschluss der Gruppenphase mit 3:1 (0:1). Bei der zweiten Teilnahme nach dem Vorrundenaus 1974, damals hieß das Land noch Zaire, stehen die Kongolesen im Sechzehntelfinale. Dort treffen sie am kommenden Mittwoch (18 Uhr MESZ) erneut in Atlanta auf England.

„Wir lieben unsere Nationalmannschaft. Wir lieben das, wofür wir stehen. Ich denke, heute Abend haben wir einfach gezeigt, was es für uns bedeutet: einfach zu kämpfen, egal was passiert“, sagte Wissa.

Yoane Wissa dreht das Spiel gegen Usbekistan mit einem Doppelpack

Anzeige

Wissa (68./Foulelfmeter, 90.+1) mit einem Doppelpack und Joker Fiston Mayele (78.) drehten die Partie und bescherten den Kongolesen den ersten WM-Sieg ihrer Geschichte. Kapitän Eldor Shomurodov (10.) war für Usbekistan erfolgreich. Mit vier Punkten beendeten Wissa und Co., die Portugal und Superstar Cristiano Ronaldo zum Auftakt ein 1:1 abgetrotzt hatten, die Gruppenphase als einer der acht besten Dritten und sicherten so das Weiterkommen. Usbekistan und Trainer Fabio Cannavaro, als Spieler 2006 mit Italien Weltmeister, sind als punktloser Letzter raus.

Mit dem Mut der Verzweiflung legten die Usbeken in Atlanta einen Blitzstart hin. Einen ersten Shomurodov-Treffer (1.) pfiff der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer bei seinem zweiten WM-Einsatz jedoch wegen einer Abseitsstellung zurück. Ein paar Minuten später zauberte der usbekische Kapitän dann: Wunderschön hob Shomurodov den Ball über Kongos Torwart Lionel Mpasi ins Tor.

Anzeige

Schiedsrichter Zwayer nimmt in der Anfangsphase zwei Tore zurück

Die Afrikaner bemühten sich um die schnelle Antwort, der frühere Augsburger Nathanaël Mbuku (17.) erzielte per Fernschuss das vermeintliche 1:1. Doch Zwayer nahm auch diesen Treffer wegen eines Foulspiels in der Entstehung zurück. Die Kongolesen rannten nun an, kamen jedoch nicht durch. Mpasi rettete derweil auf der anderen Seite nach einer gefährlich abgefälschten Flanke von Dostonbek Khamdamov (38.) in höchster Not.

Anzeige

Nach der Pause bot sich ein ähnliches Bild wie zuvor. Die Kongolesen suchten nach ihrer Chance, Usbekistan setzte Nadelstiche. Ein Abschluss von Shomurodov (51.) landete nur auf dem Tornetz. In der Folge drängte die DR Kongo immer stärker: Mbuku zwang Usbekistans Schlussmann Abduvokhid Nematov (58.) zu einer Parade, drei Minuten später köpfte Wissa daneben.

Kurz darauf wurde der Stürmer von Newcastle United, dort Teamkollege von Nick Woltemade und Malick Thiaw, von Abdukodir Khusanov im Strafraum zu Fall gebracht. Den folgenden Elfmeter verwandelte der Gefoulte locker selbst. Und Mayele legte nach. Wissa traf zum Endstand. (sid/dpa/mp)