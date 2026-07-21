Die neuen Elemente rund um die WM sorgen bei Fans und Experten für Diskussionen. Jürgen Klinsmann glaubt jedoch nicht, dass verlängerte Halbzeiten und ausgedehnte Trinkpausen dauerhaft zum Fußball gehören werden.

Unter Infantino macht die FIFA alles zu Geld – auch die zur WM neu eingeführten Trinkpausen. IMAGO/Marco Bader

Laut Jürgen Klinsmann brauchen sich Fußball-Fans beim Thema Trinkpausen keine übermäßigen Sorgen machen.

Ob man sich daran gewöhnen müsse? „Nicht unbedingt“, sagte der frühere Bundestrainer, der Mitglied der Technical Study Group des Weltverbandes ist, in New York: „Das Thema Hydration Break ist ein heißes und wird bei der FIFA auf den Tisch kommen.“

Trinkpausen bald wieder in Schiedsrichter-Hand?

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Nachdem sich die FIFA-Analysten am Samstag nicht über das größte Aufregerthema der WM und dessen Einfluss auf das Spiel äußern wollten, meinte Klinsmann: „Ich glaube, dass dieses Thema wieder zurückgehen wird in die Hände der Schiedsrichter. Wenn es wirklich über 30 Grad sind, dann kannst du das machen, dann kannst du aber auch das Zeitlimit begrenzen auf 30 Sekunden oder 60 Sekunden, damit der Spielfluss nicht unterbrochen wird, dass es nicht zu einer Coaching Break wird. Das unterbricht natürlich das Spiel.“

Verlängerte WM-Final-Halbzeit-Pause wegen Showprogramm

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Ich hoffe wirklich, dass es eine einmalige Show ist und es dann wieder zurückkommen wird auf den Boden, um das Ganze wieder auf die 15 Minuten runterzubrechen. Jürgen Klinsmann

Auch bei der ausgedehnten Halbzeit-Pause im WM-Finale (21 Uhr, ZDF und MagentaTV) schürt Klinsmann die Hoffnung, dass es einmalig bleibt. „Ich glaube, das ist etwas Amerikanisches. Es hat etwas mit dem Gastgeberland zu tun. Das kommt vom American Football, vom Super Bowl“, sagte der Weltmeister von 1990: „Ich hoffe wirklich, dass es eine einmalige Show ist und es dann wieder zurückkommen wird auf den Boden, um das Ganze wieder auf die 15 Minuten runterzubrechen.“

Der Weltverband hatte angekündigt, für die große Show, in der unter anderem Justin, Bieber, Madonna und Shakira auftreten werden, die Halbzeit um einige Minuten zu verlängern. (SID/ggg)