Uli Hoeneß hat das WM-Turnier scharf kritisiert. Besonders ärgere sich der 74-Jährige über die horrenden Ticketpreise. Für die Zeit während des Turniers wurde ihm eine Bleibe in Trump-Nähe angeboten.

Uli Hoeneß schimpft über die derzeit laufende Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko und lehnt eine Reise zum Turnier ab. „Ich glaube, dass diese Weltmeisterschaft ein Fiasko für den Fußball wird“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern München in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.

Vor allem die Ticketpreise stören Hoeneß. „Zweitausend Dollar für ein Finalticket mittlerer Güte, wo soll das enden? Ich bin immer für Kommerz im Fußball gewesen, aber nicht in dieser extremen Form. Ich möchte das durch den Kauf von Eintrittskarten nicht auch noch unterstützen“, so der 74-Jährige weiter.

Hoeneß hätte bei der WM in der Nähe von Trump wohnen können

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Nach eigenen Angaben hätte Hoeneß während des Turniers kostenlos im Haus eines Bekannten in Florida wohnen können. „Aber ich hatte überhaupt keine Lust, zu dieser WM zu reisen. Und selbst wenn ich Lust gehabt hätte, sie wäre mir vergangen, als man mir die bevorzugte Lage des Hauses nannte“, sagte er.

Die angebotene Unterkunft lag laut Hoeneß nur fünf Minuten vom Anwesen des US-Präsidenten Donald Trump in Mar-a-Lago entfernt. (dpa/sid/lam)