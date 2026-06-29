Das Vorrunden-Aus bei der WM hat Konsequenzen: Tschechiens Nationaltrainer Miroslav Koubek ist seinen Job los. Der 74-Jährige begründet seinen Rücktritt auch mit einer angeblichen Medienkampagne gegen seine Person.

Miroslav Koubek musste sich sofort nach Ankunft der Tschechischen Mannschaft im Heimatland öffentlich erklären. IMAGO/Roman Vondrous

Wenige Tage nach dem enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der Weltmeisterschaft ist Miroslav Koubek seinen Job als Nationaltrainer Tschechiens los. Beide Seiten hätten sich auf ein Ende der Zusammenarbeit verständigt, teilte der tschechische Fußball-Verband mit.

Nach dem WM-Misserfolg habe er sich dazu entschieden, seinen Rücktritt anzubieten, sagte Koubek laut Verbandsmitteilung. Zugleich erhob der 74-Jährige schwere Vorwürfe gegen die heimische Presse.

Koubek spricht von Medienkampagne

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„Zu meiner Entscheidung hat auch die Medienkampagne beigetragen, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Erfindungen gegen meine Person beruhte“, erklärte Koubek.

Unmittelbar nach dem 0:3 gegen Mitgastgeber Mexiko im letzten Gruppenspiel hatte Koubek einen Rücktritt noch ausgeschlossen.

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Zu meiner Entscheidung hat auch die Medienkampagne beigetragen, die auf einer Reihe von Halbwahrheiten und Erfindungen gegen meine Person beruhte.“ Miroslav Koubek

„Ich habe einen Vertrag und ich gebe nie auf“, hatte er damals gesagt. „Darüber denke ich nicht mal nach.“

Erste WM seit 20 Jahren

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Koubek trainierte die tschechische Nationalmannschaft seit Dezember vergangenen Jahres und führte das Team über die Playoffs zur ersten WM-Teilnahme seit 20 Jahren.

In der Gruppenphase blieb Tschechien jedoch deutlich hinter den Erwartungen zurück und schied mit nur einem Punkt aus drei Spielen vorzeitig aus. (dpa/ggg)



